So gründet man einen Betriebsrat

Voraussetzung für die Betriebsratsgründung ist, dass in einem Betrieb mindestens fünf ArbeitnehmerInnen beschäftigt sind.



Der/die älteste Kollege/Kollegin kann die Wahl allein einberufen. Wenn dieser/diese keine Versammlung einberufen will, können dies auch mehrere KollegInnen gemeinsam tun. In diesem Fall müssen es mindestens so viele sein, wie Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. Die Mitgliederzahl hängt von der Betriebsgröße ab. In der Betriebsversammlung wird zunächst ein Wahlvorstand gewählt, der/die das Wahlverfahren leitet. Der Wahlablauf ist im Arbeitsverfassungsgesetz genau geregelt. Hilfe gibt es dabei von den Gewerkschaften, die sämtliche rechtlichen Vorschriften kennen. Am besten wendet man sich also vor der Betriebsratsgründung an die jeweils zuständige Gewerkschaft.

Sind die Betriebsratsmitglieder gewählt, bleiben sie für fünf Jahre in dieser Funktion.

Gut zu wissen: Niemand muss Angst vor Kündigung haben, wenn er/sie eine Betriebsversammlung einberuft, da das kein zulässiger Kündigungsgrund ist. In Betrieben ab 20 MitarbeiterInnen kann auch die Gewerkschaft oder die Arbeiterkammer die Betriebsversammlung einberufen.

Weitere Infos: Der Weg zum neuen Betriebsrat