Stärkung der heimischen Landwirtschaft

Die Coronakrise stellt auch die heimischen Bäuerinnen und Bauern vor Herausforderungen. Monatelang konnten sie Kunden aus Hotellerie und Gastronomie nicht beliefern. Der Lebensmitteleinzelhändler BILLA gab zuletzt bekannt, den Milchpreis einzufrieren. So zahlte die Supermarktkette gleichbleibende Preise an die Milchbauern, trotz des allgemeinen Preisverfalls von Milch. Als einziger heimischer Lebensmitteleinzelhändler geht BILLA gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden jetzt noch einen Schritt weiter: Bei BILLA gibt es nur mehr 100% Frischfleisch aus Österreich zu kaufen.

„Nach dem Einstieg der REWE International AG in das AMA Gütesiegel Programm setzt BILLA einen weiteren mutigen Schritt, der unzweifelhaft Klarheit und Sicherheit für die Konsumenten schafft. Darüber hinaus sichert der Kauf regionaler Lebensmittel eine nachhaltige und klimafreundliche Landwirtschaft und ist die beste Investition in eine gepflegte Landschaft.“, erklärte Josef Moosbrugger, Präsident der LK Österreich.

Qualität die man schmeckt

Das Bekenntnis von BILLA zu 100 Prozent österreichischem Frischfleisch gilt für alle Frischfleisch-Sorten, in jedem Preissegment, in allen 1.100 Filialen österreichweit und das ganze Jahr über. 100% Frischfleisch aus Österreich bedeutet für die Kundinnen und Kunden höchste Qualität. Und das schmeckt man auch. So vielfältig wie das Alphabet ist auch alles Wissenswerte, was es über Fleisch zu erfahren gibt. Deswegen beschäftigt sich BILLA mit jedem einzelnen Buchstaben auf der Website billa.at. Beim Thema Fleisch gibt es viel Wissenswertes zu erfahren. Von der richtigen Lagerung, über die Bauern hinter den Produkten bis hin zu tollen Rezepten.

Diashow Billa - 100 Prozent Frischfleisch aus Österreich © Billa Koteletts in Cider-Pfeffer-Marinade mit gefüllten Grillerdäpfeln und gegrillten Äpfeln © Billa Mariniertes Rib-Eye mit Gurken-Avocado-Salat © Billa Piri-Piri-Hühnerkeulen mit Mais-Salsa © Billa Quinoabowl mit Teriyaki-Rinderfilet und Kräutersalat © Billa Schweinespieße mit Thai-Papaya-Salat 1 / 5

× Billa - 100 Prozent Frischfleisch aus Österreich

Passend zum Start der Grillsaison finden sich auf frischgekocht.at nämlich viele Grillrezepte. Der Grillpartyplaner hilft dabei, die perfekte Barbecue Party zu planen. Wer den Grill nicht anheizen möchte, findet auf billa.at viele weitere Rezepte. Alle natürlich mit 100% Frischfleisch aus Österreich.