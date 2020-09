Blitz Blank, die Marke für Dienstleistung

Frau Basel, Sie sind seit einiger Zeit für die R&S Gruppe und unter anderem für die Firma Blitz Blank verantwortlich. Was ist eine Marke für Sie?

Basel: Eine Marke wird, in der klassischen Definition, als die Summe aller Vorstellungen, die ein Markenname oder ein Markenzeichen beim Kunden hervorrufen soll, um die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Das gilt gleichermaßen für eine Fast-Food-Kette, einen Energy-Drink oder auch einen Reinigungsdienstleister. Wichtig ist es in jedem Fall, Emotionen und Vorstellungen hervorzurufen, um unsere Markenbotschaft auch ins Unterbewusstsein unserer potentiellen Kunden zu transportieren.

Gibt es im klassischen Dienstleistungssektor rund um die Gebäudereinigung aus Ihrer Sicht überhaupt eine Marke in Österreich?

Basel: Ich zähle natürlich Blitz Blank mit seiner 85-jährigen Familiengeschichte als Marke, die es für mich weiter auszubauen gilt, dazu. Wenn man der Branche der Reinigungsunternehmen betrachtet, ist in meinen Augen sicher Attensam ein Unternehmen, das es geschafft hat, sich direkt beim Endkunden zu positionieren. Sonst fällt mir außer Blitz Blank kein Unternehmen unserer Branche ein, das sich mit und als eine Marke positioniert hat.

Warum ist eine Marke auch für einen Dienstleister wie Blitz Blank wichtig?

Basel: Ein Marke erzeugt Vertrauen. Das führt wiederum zu mehr Kunden und zu höheren Umsätzen. Ein mäßiges Produkt ist auch mit einer guten Marke nicht schönzureden. Ein gutes Produkt ohne Markenanspruch schöpft wiederum sein Potenzial nicht voll aus. Gute Werbung für ein schwaches Produkt ist aber auch sinnlos. Kurzum: Es muss immer das Gesamtpaket stimmen.

Welchen Vorteil bringt die Positionierung der Marke Blitz Blank nun konkret?



Basel: Wir sehen deutlich, dass sich Menschen mit Marken und auch mit Unternehmen identifizieren können. Das ist speziell für ein Familienunternehmen wie unserem, mit gewachsenen Werten, die von uns natürlich auch gelebt werden, der Fall. Der Konsument muss verstehen, was das Produkt und die Dienstleistung ausmacht und welche Story mit all ihren Gefühlsregungen dahintersteht. Das schafft Vertrauen und Sicherheit und bringt eben nicht nur mehr Umsatz, sondern im Idealfall auch einen Vorteil bei der Preis-Festsetzung.

Welche Planungen gilt es für den weitern Markenausbau bei Blitz Blank?

Basel: Blitz Blank baut auf eine 85-jährige Firmengeschichte mit allen ihren Facetten auf. Das sind bei uns definierte Werte wie Familie, Sicherheit, Vertrauen und auch Nachhaltigkeit. Was über acht Jahrzehnte funktioniert, kann nicht falsch sein. Darauf basierend haben sich die Firmen-Eigentümer, die Familie Reichel, mit mir einen Mitarbeiterin geleistet, die aus einer ganz anderen Branche kommt und den Blick von außen haben darf. Und ich darf in unserer Firmengruppe langfristig an diesem Thema arbeiten. Markenpositionierung funktioniert für mich nach dem Motto "Tue Gutes und rede darüber". Mein Job ist es, zu schaffen, dass Immobilien-Nutzer, die einen Dienstleister suchen, automatisch und zuerst an Blitz Blank denken.

Wie wollen Sie das erreichen? Welche konkreten Pläne haben Sie dafür?



Basel: Ich habe nicht nur Pläne, sondern im vergangenen Jahr bereits alle Grundsteine für weitere Aktionen gelegt. So sind wir mehrere, für unsere Branche innovative und bekanntheitsbringende Medienkooperationen eingegangen. Unter anderem haben wir reichweitenstarke Partnerschaften mit der Mediengruppe Österreich und dem Echo Medienhaus gestartet, um die Marke Blitz Blank sowie die dahinterstehenden Menschen zu präsentieren. Wir sind, zum Beispiel, Sponsor des Look Events "Woman of the Year", um dadurch der gesellschaftlich nicht ausreichend beachteten Reinigungsbranche mit Glanz und Glamour einen ganz anderen Stellenwert zu geben und Blitz Blank ins breite Bewußtsein zu rücken. Schließlich kommt kein Event ohne Reinigung vorher und nachherh aus.

Wir müssen zeigen, dass wir keine "Putzfirma" sind, sondern ein richtiges Handwerk beherrschen. Dies muss - nicht zuletzt in Zeiten von Corona - einfach in der gesamten Öffentlichkeit verankert werden. Schließlich gibt es auch kein Spital, keinen Lebensmittelhandel und keine anderen Wirtschafts- und Freizeitaktivitäten ohne Reinigung. Wir werden einfach von jedem gebraucht, oft aber gar nicht wahrgenommen, weil vieles in der Nacht oder im Hintergrund passiert.

Wir müssen daher um mehr Sichtbarkeit kämpfen, um das Image unserer Branche zu korrigieren. Dafür scheuen wir bei Blitz Blank keine Kosten und Mühen.

Stichtwort Kosten. Wie teruer ist so eine langfristige Kampagne?



Basel: Ich sehe das nicht als Kostenfaktor, sondern als Investment in die Zukunft. Wir geben zwar keine Zahlen bekannt, aber genauso wie man in neuen Maschinen und Gebäude investieren muss, sollte man auch in das Marketing und die Marke investieren. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, der niemals aufhört.



Welchen Nutzen versprechen sich die Eigentümer von Blitz Blank von ihren Aktivitäten?

Basel: Das ist ganz klar: mehr Neukunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn. Das erreichen wir auch durch eine bessere Positionierung als Marke.

Wir können Sie diesen Nutze kontrollieren?

Basel: Das geht ganz einfach: Kundenzahlen, Umsatz und auch der Bekanntheitsgrad sind ja mess- und zählbar. Mehr Bekanntheit bedeutet fast automatisch mehr Neukunden, wenn man ansonsten seine Hausaufgaben gemacht hat.

Welche Langfrist-Strategie haben Sie für den Markenausbau bei Blitz Blank noch vorgesehen?



Basel: Wir haben bereits vor Jahren unser gesamtes Unternehmen unter den Schwerpunkt der Nachhaltigkeit gestellt. Hier ist Mario Reichel federführend, um unseren Anspruch auch nach außen zu dokumentieren. Wir haben einen großartigen Manifesto-Spot in diversen Medien verankert und kommuniziert, um eben unsere Gesinnung und unseren Spirit jung und frisch zu präsentieren. Natürlich spielen auch soziale Medien bei uns eine Rolle. Unser Look & Feel wird sanft geändert. Wir werden unser Logo sowie den Unternehmensclaim weiter und kontinuierlich aktualisieren, um immer am Puls der Zeit zu bleiben. Wir ruhen uns nicht auf alten Werten und Erfolgen der Vergangenheit aus, sondern erfinden uns permanent neu. So wird Blitz Blank auch noch in den nächsten Jahrzehnten erfolgreich bleiben. Und wie immer macht sich bei uns die intensive Arbeit in allen Bereiche bezahlt.