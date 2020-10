Blitz Blank stylish und cool für Kunden

We’ve revamped our entire corporate design“, hätte Mario Reichel vermutlich gesagt, wäre er ein Reinigungsunternehmer in Hollywood. Tatsächlich strahlt die neue Arbeitsbekleidung von BLITZBLANK ein wenig Glamour aus. Glamour weil: Casting mit Mitarbeitern, ein Foto-Shooting, eine Modefotografin (samt Reportage in „Look“), ein Creativ Director und eine Präsentation bei der Vienna Fashion Week.



BLITZBLANK wird heuer 85 und hat das gesamte Corporate Design aktualisiert. Neues Logo mit neuem Claim – Ihr Nachhaltiger Partner. „BLITZBLANK ist als Logo erwachsen geworden, ergo auch die Großbuchstaben und BLITZBLANK möchte die Partnerschaft mit ihren Kunden betonen, verstärken“, so Aline Basel, Marketing-Chefin.



Putzkittel und Gesundheitsschuhe sind out. „BLITZBLANK will den Mitarbeitern eine Freude machen. Arbeitsbekleidung soll nicht nur funktionell, sondern auch fun und cool sein“, so Basel. Take a look at the awesome workwear.