BLITZBLANK stylish und cool im Job

Reinigungskräften zählen ohne Zweifel zu den Helden des gegenwärtigen Corona-Alltages. Ihne gebührt eine extra Runde Applaus. Sie stehen an vorderster Front um die heimlich und unsichtbaren Covid-19-Spuren zu beseitigen. Sie reinigen, desinfizieren und sorgen für die Hygiene und den Schutz, den unser labiles Wohlgefühl derzeit bitter nötig hat. Diese Arbeit ist riskant. Da darf es dann schon auch bunt und fröhlich zugehen. Das lebt derzeit BLITZBLANK und das gesamte Unternehmensteam vor.

Das Familien-Unternehmen, das eines der führenden multifunktionalen Dienstleistungsanbieter im Bereich Facility Services ist, feiert heuer das 85-jährige Bestandsjubiläum. Dieses Jubiläum wurde zum Anlaß der Erneuerung genommen. BLITZBLANK tritt nun nicht mit einem neugestalteten Logo auf, sondern stellte im Rahmen der Vienna Fashion Week Anfang September neue trendige Arbeitskleidung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. Die neuen Outfits sind auch ein Dankeschön an die rund 900 MitarbeiterInnen, die seit März dieses Jahres einen großartigen Job mit vollem Einsatz leisten.

Initiator dieses markanten, stilistischen und modischen Umschwungs ist BLITZBLANK-Geschäftsführer Mario Reichel. Die TV-Moderatorin und Modedesignerin Silvia Schneider wurde zur perfekten Begleiterin dieses "Tapeten-Wechsels" auserkoren. Im Mittelpunkt stehen die “Hygienehelden” des Dienstleisters. Acht MitarbeiterInnen wurden gemeinsam mit Schneider vor die Kamera gebeten, um sie von der bekannten Modefotografin Sigrid Mayer fotografieren zu lassen. In der neu designten Arbeitskleidung sind ausschließlich aktive Reinigungskräfte zu sehen. Damit soll einmal mehr deren Bedeutung und die Wichtigkeit ihrer Arbeit ins Rampenlicht gerückt werden.

“Wie man sieht, kann Arbeitskleidung heutzutage auch modern, stilvoll und praktisch sein. Reinigungskräfte leisten einen hervorragenden Dienst für uns alle. Dafür brauchen sie die beste Ausbildung, Ausrüstung und gute Rahmenbedingungen, aber auch gesellschaftliche Anerkennung und Selbstbewusstsein. Dies spiegelt sich auch in der BLITZBLANK Workwear wider", zeigt sich Schneider von der Work-Fashion-Linie begeistert.

Diashow BLITZBLANK stylish und cool © Sigrid Mayer TV-Moderatorin und Modedesignerin Silvia Schneider umringt von BLITZBLANK-MitarbeiterInnen. © Katharina Schiffl Silvia Schneider präsentiert das BLITZBLANK-Design. © Katharina Schiffl Mitarbeiter-Casting mit Mario Reichel (Mitte), Aline Basel (links neben Reichel), Uschi Fellner-Pöttler (rechts von Reichel) und Wolfgang Reichl (knieend) © Sigrid Mayer Die BLITZBLANK-Arbeitskleidung ist definitiv straßentauglich. © Sigrid Mayer Workwear, die mehr als Arbeit kann und Identität stiftet. © Katharina Schiffl Silvia Schneider und Aline Basel unisono: "Damit macht man Mitarbeitern Freude!" © Sigrid Mayer Arbeitskleidung ist nicht mehr uncool. BLITZBLANK beweist das Gegenteil. © Sigrid Mayer Auch Afterwork chic, cool und stylish! © Katharina Schiffl BLITZBLANK liefert ein Muster wie Arbeitskleidung von morgen aussieht. © Katharina Schiffl Silvia Schneider und Aline Basel werden von Wolfgang Reichl "herausgeputzt". © Katharina Schiffl Schneider und Basel bestätigen: Putzkittel und Gesundheitsschuhe sind Vergangenheit. © Katharina Schiffl Aline Basel und BLITZBLANK-Geschäftsführer Mario Reichel forcieren die Marke. © Katharina Schiffl Doris Pommerening, Silvia Schneider, Aline Basel und Stylist Wolfgang Reichl (vorne). © Blitz Blank BLITZBLANK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sind bestimmt wiedererkennbar. 1 / 14

Unter der Projektleitung von Aline Basel fand die Eigentümerfamilie Reichel mit Creative Director Wolfgang Reichl den richtigen Partner für die Umsetzung. "Die trendigen und coolen Uniformen sind nicht nur funktionell und bequem, sondern haben einen modischen Anspruch und Schick. Von Hosen über T-Shirts, Polo-Shirts, Bomber Jacken bis hin zu Beanie und Basecap – der Anspruch an die Looks ist, nicht nur bei der Arbeit tragbar zu sein“, erklärt Creative Director Reichl, der gemeinsam mit Aline Basel die Kollektion entwarf, dazu.

“Wir haben in der Produktion auch Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Alle Prototypen wurden ausnahmslos in Österreich angefertigt. Die Stoffe der finalen Kollektion sind mit dem FairTrade Siegel versehen sein. Denn BLITZBLANK steht auch für österreichische Qualität, für die Verwendung nachwachsender Rohstoffe und schonender Substanzen für Mensch und Umwelt“, erklärt Basel dazu. Die Kollektion wurde am 8. September 2020 im Rahmen der Vienna Fashion Week in der Kategorie „Fashion@work“ vorgestellt.