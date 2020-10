Die BLITZBLANK Carecycles im Überblick

BLITZBLANK arbeitet mit speziell zugeschnittenen und nachhaltigen Hygiene-Konzepten in sieben definierten Marktsegmenten.

Das Unternehmen, das in Österreich zu den führenden Reinigungsdienstleistern gehört, nennt diese Segmente für sich Carecycles. Und zwar sind dies folgende Cycles:

BÜRO & HANDEL



Hierunter fallen

Reinigung von Bürogebäuden mit beispielsweise Säubern von Schreibtischen, Entleeren von Papierkörben, Reinigung von Küchen und Sanitärbereichen sowie Desinfektion der Sanitär-Einrichtungen

Reinigung von Hochfrequenzflächen, Shopping-Center- und Garagen-Reinigung. BLITZBLANK betreut Einkaufs- und Fachmarktzentren jeder Größe sowie die dazugehörenden Allgemeinbereiche und Infrastrukturflächen

Fassadenreinigung: Glas-, Metall-, Sandsteinfassaden und jegliche andere Oberflächen werden fachgerecht gereinigt, um sie in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Fensterreinigung: Pflege von Glasflächen, Oberlichten, Wintergärten, Stock und Rahmen sowie Auslagen und Eingangsportale zur Werterhaltung

Grundreinigigung von Böden aller Art: Teppich-Reinigung (Spannteppiche, Teppichfliesen, Schmutzschleusen, Auslegeteppiche) werden mit textil- und umweltschonenden Reinigungsmitteln shampooniert und imprägniert. Hartböden wie Kunstein-, Fliesen-, Marmor-, PVC-, Linoleum- und Gummiböden werden gesäubert, versiegelt und gepflegt.

MOBILITÄT



Der Carecylce Mobilität ist ein Spezialgebiet von BLITZBLANK. Das Unternehmen ist das Reinigungsunternehmen der Wiener Linien im Bereich U-Bahn. In diesem Carecycle gibt es viele sehr unterschiedliche Anforderungen. Beispielsweise erfordert der Umgang mit Wasser in stromführenden Bereichen ein erhöhtes Maß an Vorsicht.

Reinigung von Stationen und Bahnhöfen

Bus- und Wagonreinigung: Hier ist ein hohes Maß an technischem Verständnis, Flexibilität und Zuverlässigkeit erforderlich. Hier geht es um Decken-, Sitz-, Instrumenten-Reinigung sowie spezielle Reinigung rutschfester Böden.

WC-Reinigung für höchste Sauberkeit und Keimfreiheit

Graffiti-Entfernung, um hartnäckigen Graffiti-Spray auf Gebäuden, Fassaden, Bussen, Wagons, anderen Fahrzeugen, etc. restlos verschwinden zu lassen

Gleisbett- und Tunnelreinigung: Entfernung von Schmutz- und Feinstaubbelastungen, Taubenkot und sämtlicher Grobverschmutzungen auf Tunnelwänden, Kabelkanälen und Schienen

GESUNDHEIT

BLITZBLANK stellt in Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen professionelle, mikroskopische Sauberkeit, Sterilität und Hygiene her und reinigt sensible Bereiche, wie OP-Räume und Intensivstationen. Die Leistungspalette in diesem Carecycle

Reinigung von Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen: Zertifizierte Hygiene-Spezialisten von BLITZBLANK sorgen mit professionellster Reinigung für bestmögliche Hygiene.

Abklatschtest zur Keimzahlbestimmung: Bestmögliche Kontrolle sämtlicher ausgewählter Reinigungsverfahren garantiert optimale und hygienische Sauberkeit

Raumlufttechnische Anlagen - Lüftungshygiene mittels Trockeneis-Reinigung: Umweltfreundliche Spezialreinigung ohne Wasser und Chemie mit größtmöglicher Beseitigung schädlicher Bakterien

Dekontaminierung: "Entgiften" von Geräten und Kleidern mittels spezieller Desinfektionsverfahren ist eine Spezialgebiet von BLITZBLANK. Erfolgt mittels Kaltdampf und schafft maximale Keimfreiheit.

Wasserkeim-Prophylaxe: Um Wasserkeime nachhaltig zu beseitigen, führt das Unternehmen regelmäßig Spülungen durch, reinigt und desinfiziert Wasserstrahlregler, Duschköpfe und Armaturen. Außerdem gehört die Sediment-Entfernung in Trinkwasserspeichern zur Dienstleistungspalette des Dienstleisters.

HISTORISCHE GEBÄUDE



Mit dem richtigen Spezialisten werden Immobilien so effizient gereinigt, dass deren Wert langfristig erhalten bleibt. Die BLITZBLANK-Spezialisten stehen mit folgenden Maßnahmen bereit:

Werterhalt und Denkmalschutz: Das Unternehmen verfügt über Fachkräfte, die mit speziellen Schulungsprogrammen für historische Materialien und umweltschonender Reinigung an Gebäude und Immobilien herangehen.

Fassadenreinigung: Regen und andere Umwelteinflüsse tragen dazu bei, dass Hausfassaden ihr ursprüngliches Aussehen verlieren. Reinigung, Sanierung und Konservierung bringt wieder neuen Glanz.

Reinigung und Sanierung von Böden aller Art: BLITZBLANK reinigt und pflegt Teppich-, Kunststein- und Natursteinböden.

TOURISMUS



BLITZBLANK verfügt im Tourismus über langjährige Erfahrung und garantiert aboslute Sauberkeit und Professionalität in allen Bereichen der Reinigung von Betrieben.

Housekeeping: Ein Spezialgebiet des Unternehmen für Hotels und Pensionen mit beispielsweise Matratzenreinigung

Küchenhygiene: Reinigung von Küchen in Restaurants, Hotels, Cafés, Bars, Großküchen, Kantinen, Imbissen, Pizzerien, Gaststätten, Eisdielen, Bistros und Schnellrestaurants, um amtliche Kontrollen bestehender Hygiene-Vorschriften durch Ordnungs- und Umweltämter zu bestehen

Reinigung von Wellnessbereichen: Hygiensche Sauberkeit und Keimfreiheit von Swimmingpools, Saunen, Dampfkammern, Fitness- und Ruheräume und all jene Bereiche in denen Wärme und Feuchtigkeit Verkeimung und Verschmutzung begünstigen

Abklatschtests zur Keimzahlbestimmung: BLITZBLANK Hygienespezialisten führen nach erfolgter Desinfektion an definierten Kontrollpunkten sogenannte Abklatschtests durch. Die Ergebnisse dienen der bestmöglichen Kontrolle und dem Nachweis optimierter Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.

Sonderreinigung für den Werterhalt: Effiziente und schonende Reinigung von Hotels mit SpezialistInnen für historische Gebäude-Substanz.

INDUSTRIE



Maschinen- und Anlagenreinigung: Reinigung sensibler Maschinen und Bauteile ohne Anlagen zu demontieren. Verlängert die Lebendauer und Effizienz von Förderanlagen, Hydraulik-Aggregaten, Schaltschränken sowie Motoren und Getrieben

Luftkanalreinigung mittels Trockeneis: Luftkanal-Systeme, die nicht regelmäßig gereinigt werden, bilden Brand- und Gesundheitsrisiken. Trockeneis ist umweltfreundlich und effektiv, da die Reinigung ohne aggressiver Chemikalien wie organische Lösungsmittel oder Säuren auskommt.

Reinigung von Industriehallen: BLITZBLANK-Spezialisten entfernen besonders hartnäckige Verschmutzungen, wie etwa ölige oder fettige Ablagerungen, rückstandlos.

Bodenreinigung: Strapazierte Industrieböden werden gereinigt und Bodenbeläge aller Art entschichtet

Fenster- und Fassadenreinigung: Pflege von Fenstern und Glasflächen hat neben dem funktionalen Stellenwert auch repräsentative Bedeutung. BLITZBLANK reinigt Glas- und Metallfassaden sowie alle anderen Oberflächen

HAUSBETREUUNG



BLITZBLANK betreut Liegenschaften in ganz Österreich und ist für Hausverwaltungen der kompetente Partner für die Objektbetreuung. Ganzjährige Betreuung mittels Stiegenhaus-Reinigung, Fensterreinigung, Wartung von Schließsystemen und elektrischer Installationen. Weiters Absperrdienst, Bodenreinigung, Instandhaltung von Beleuchtung, Kleinreparaturen, Montage- und Demontage-Arbeiten und Übersiedlungshilfe.

Grünflächenbetreuung: Sie beinhaltet das Schneiden von Hecken, Unkrautjäten, Rasenmähen, Blumengießen, das Düngen von Pflanzen, etc.

Winterdienst: Schneeräumung, Streuung von Gehwegen, Tauwetter-Kontrolle, Splittkehrung, Bereitstellung und Lieferung von Streumitteln zur Einhaltung aller gesetzlicher Vorgaben. Im üblichen Umfang erfolgt auch die Haftungsübernahme.

SONDERREINIGUNG