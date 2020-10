Digitalisierung in der Reinigung

Blitz Blank hat die Zeichen der Digitalisierung rechtzeitig und den daraus resultierenden Bedarf erkannt. Das Unternehmen investiert, wie Geschäftsführer Mario Reichel erklärt, "seit Jahren in moderne Konzepte wie autonome Reinigungsroboter, spezifische Software und digitale Automationsabläufe.

Reichl präzisiert: "Um unsere konstant hohen Reinigungsstandards aufrecht zu erhalten und unter Berücksichtigung unserer bewährten Qualitätssicherung setzen wir auf moderne Software-Lösungen."

© Blitz Blank

Daraus leiten sich wiederum folgende Ergebnisse ab:

mehr Transparenz

besseres Zeitmanagement

Kostenersparnis und

logische Folgeprozesse

Autonome Reinigungsroboter haben sich bei Blitz Blank im Reinigungsalltag etabliert, bewährt und sind nicht mehr wegzudenken. Spezial-Roboter werden nicht nur für die Kaltvernebelung, Desinfektion oder Trockeneis-Reinigung verwendet, sondern in der täglichen Unterhaltsreinigung für Kunden eingesetzt.

Internet der Dinge



Das Internet der Dinge verbindet physische Objekte mit der virtuellen Welt. Intelligente Geräte und Maschinen sind dabei miteinander und mit dem Internet vernetzt. Auf dieser Basis erledigen Geräte bestimmte Aufgaben und dienen so der Kommunikation zwischen Objekt und Mensch. "Alle unsere Systeme", so Reichel, " sind mit entsprechenden Funktionen zur Dokumentation, Verbrauchs- und Leistungsauswertung versehen". Das bedeutet für Blitz Blank-Kunden "bessere, schnellere und effizientere Dienstleistungen".

Die Rolle von Management Plattformen



Um die stetig wachsende Zahl an Software-Systemen effizient nutzen und managen zu können, geht auch bei Blitz Blank der Trend in Richtung integrierter Plattformlösungen. Mario Reichel dazu: "So erreichen wir eine einfache und übersichtliche Gesamtsteuerung des Reinigungs- und Objektmanagement-Prozesses. Mit Hilfe von digitalen Anwendungen haben wir die Möglichkeit den Kundenservice, die Qualität der Produkte und die Dienstleistungen noch weiter zu verbessern."