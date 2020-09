Nachhaltigkeit kostet nicht mehr

Niemand weiß derzeit, wie sich die Covid-19-Pandemie auf den Markt, die Dienstleistungs- sowie Reinigungs- und Hygienebranche wirklich auswirken wird. Schon gar nicht, ob es auf das Thema Nachhaltigkeit Einfluss haben wird. Als gesichert gilt aber, dass Nachhaltigkeit auf allen Ebenen sowohl bei Kunden, bei Dienstleistern und für uns Menschen und Konsumenten in jedem Fall eine immer größere Rolle spielen wird. Blitz Blank hat sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geheftet und ist mittlerweile zu einem Unternehmen mit umfangreicher Expertise geworden. Dessen Geschäftsführer Mario Reichel skizziert im folgenden Gespräch den Weg von Blitz Blank als nachhaltiges Unternehmen.

Herr Reichel, wo im Konkreten ist die Nachhaltigkeit in der Reinigungsbranche wirklich relevant?

Mario Reichel: Wir sind das Thema ganz pragmatisch angegangen. Eingangs möchte ich festhalten, dass Nachhaltigkeit ein unternehmensübergreifendes Thema ist, jeder Firmenbereich davon betroffen ist und ergo auch jeder Bereich dahingehend auch durchleuchtet werden muss. Uns ist dabei schnell klar geworden, dass zentrale intensiv betroffene Bereiche definiert werden müssen, um dann umgehend handeln zu können.

Was waren die Themen und Ansatzpunkte für Blitz Blank um Nachhaltigkeit in Angriff zu nehmen?



Reichel: Für uns waren Chemie, Energie, Arbeitsmittel und Mobilität die essentiellen Stichworte, wo wir für uns gefunden haben: Da können wir sinnvoll handeln. Da können wir etwas bewegen.

Dann lassen Sie uns das Stichwort Chemie aufgreifen. Bitte erläutern Sie uns Ihre Überlegungen dazu?



Reichel: Blitz Blank ist seit etwa drei Jahren vorwiegend auf Produkte mit dem europäischen - besser noch - dem österreichischen Eco Label umgestiegen. Vorwiegend deshalb, da nicht alle Produkte in manchen Segmenten - etwa in der Industriereinigung - leistungsfähig genug sind und weil Kunden oft auch nicht auf Duftstoffe verzichten wollen. Diese Düfte sind zwar im Geruch nachhaltig, aber sonst leider gar nicht! Der Umstieg auf nachhaltige Chemie war auch unternehmensintern einem kollektiven Lernprozess ausgesetzt.

Welche Hürden galt es hier zu nehmen?



Reichel: Es gab erwartbare und natürliche Voreigenommenheiten gegenüber Veränderungen ganz grundsätzlich, aber auch einiges an Skepsis die Wirksamkeit betreffend. Letzlich hat aber der Teamspirit in unserer Unternehmensgruppe gesiegt und alle Beteiligten wurden Zug um Zug sowohl von der Sinnhaftigkeit als auch der Wirksamkeit der Umstellungen überzeugt. In erster Linie mussten wir selbst überzeugt sein, um alle anderen für nachhaltiges Tun und Handeln zu überzeugen. Zunehmend fragen auch Kunden von sich aus nach. Allen voran die BBG. Wie bei der längst gelebten privaten Mülltrennung, die von allen nicht nur akzeptiert, sondern aktiv gestaltet wird, ist auch die Nachhaltigkeit ein an Fahrt aufnehmender Zug. Unternehmen, die selbst nachhaltig handeln, wollen das auch von ihren Lieferanten und ihren Dienstleistern.

© Blitz Blank

Wie sieht es wiederum bei der eingangs erwähnten Energie aus?



Reichel: Blitz Blank ist seit 2018 sind CO 2 -neutral nach Scope 2*. Das bedeutet, wir versuchen Energieaufwand zu vermeiden bzw. zu optimieren und kaufen für unseren Energieaufwand Zertifikate, mit denen unser CO 2 -Ausstoß kompensiert wird und damit neue Projekte finanziert werden.

Wie steigt man in die Energie-Nachhaltigkeit ein?



Reichel: Mein Tipp: Wer sinnvoll beginnen will, sollte als erstes zu einem Ökostrom-Anbieter wechseln. Bei komplexerer Energie-Nachhaltigkeit ist es aber durchaus sinnvoll, einen Berater zu engagieren, wie beispielsweise Denkstatt.eu. Wir von Blitz Blank sind überzeugt: Nachhaltigkeit muss nicht mehr kosten. Untern Strich kostet uns Nachhaltigkeit nicht wirklich mehr, denn es werden ja auch viele Einsparungen damit generiert. Durch Verankerung von Nachhaltigkeit und den damit verbundenen Prozessen im Unternehmen wird das generelle Bewusstsein für die Ressourcen geschaffen und aktiviert. Daraus resultiert in weiterer Folge ein reduzierter Papierverbrauch, eine höhere Recycling-Quote, die Plastiksäcke in Papierkörben verschwinden und bei Reinigungsmittel kommt es zu keiner Überdosierung. Diese und viele andere Maßnahmen schlagen sich letztendlich als Kostenersparnis in der Betriebsführung nieder.

Ein drittes für Sie wichtiges Thema ist die Nachhaltigkeit im Fuhrpark. Wo liegen hier die Vor- und Nachteile?



Reichel: E-Autos sind mangel flächendeckender Ladestationen derzeit noch keine echte Alternative für unsere extrem fahrzeugintensive Branche. Hybridfahrzeuge aber wohl. Es hat einen Grund, warum es so viele Toyota Prius-Taxis in Wien gibt. Hybridfahrzeug verursachen geringere Wartungs- und Instandhaltungskosten. Wir haben für uns herausgefunden, dass die höheren Anschaffungskosten sich rechnen und wir damit viel für unsere Nachhaltigkeitsziele tun können.

Ist der Zug der Nachhaltigkeit noch aufzuhalten?



Reichel: Die Praxis zeigt, dass wenn der Weg der Nachhaltigkeit einmal beschritten wurde, es kein Zurück mehr gibt. Abgesehen von den genannten Bereichen wie Chemie, Energie und Fuhrpark gibt es für Nachhaltigkeit in allen Unternehmensbereichen Betätigungsfelder. Und zwar, um nur ein paar Beispiele zu nennen, können umweltfreundliche Werbemitteln statt der üblichen Plastikkulis, Aktenhüllen ohne Kunststoff einsetzen. Die Palette ist vielfältig und geht bis hin zu Arbeitsbekleidung und -mittel.

Als Familie Reichel verfolgen wir das explizite Ziel, das Unternehmen auf dem Weg der Nachhaltigkeit zu steuern. Wir haben dieses Unternehmergewissen! Darum wollen wir unseren Kindern eine intakte Umwelt hinterlassen und wir sind sehr froh, dass auch unsere Mitarbeiterinnen und -arbeiter mittlerweile sehr stolz darauf sind und das 'mit gutem Gewissen'.

© Blitz Blank

* Scope 2-Emissionen entstehen bei der Erzeugung von Energie, die von außerhalb bestimmter Systemgrenzen bezogen werden, dies sind vor allem Strom und Wärme aus Energiedienstleistungen. Siehe dazu folgenden Wikipedia-Eintrag zum Thema Carbon Accounting.