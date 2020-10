Reinigung & Hygiene in Corona-Zeiten

Wir leben in einer wirklich herausfordernden Zeit mit der Corona-Pandemie und ihren vielfältigen Auswirkungen. Einen Weg, dem Virus zu begegnen und zu bekämpfen, ist penible Reinigung und Hygiene. BLITZBLANK ist für Desinfektion, Reinigung und Hygiene der Partner mit weitreichender Erfahrung und Expertise. Das Unternehmen schafft mit innovativen Reinigungstechniken in Sachen Desinfektion und Dekontamination den Schutz der nötig ist, um Menschen, Betriebe, Anlagen, Gebäude, Innenräume, Verkehrsmittel und mehr vor Corona-Viren abzuschirmen.

Eine dieser Techniken ist die Kaltvernebelung. Hierbei handelt es sich um eine Desinfektions- und Dekontaminationsmethode, die überall dort zum Einsatz kommt, wo die alleinige Wisch-Desinfektion an ihre Grenzen stößt, wie zum Beispiel an schwer zugänglichen Stellen. Mit der Kaltvernebelung werden durch den dichten, nahezu trockenen Desinfektionsnebel alle Oberflächen in Räumen sowie auch die Raumluft selbst dekontaminiert.

Dazu die wichtigsten Antworten:



Q: Funktioniert Kaltvernebelung immer und überall?

A: Kaltvernebelung funktioniert immer und überall!

Q: Wo ist diese Reinigungstechnik einsetzbar?

A: In Kindergärten, Schulen, in Sport- und Freizeiteinrichtungen, Einkaufszentren, Supermärkten, Kinos, Spa-Bereichen, Thermen, Mehrzweck- und Eventhallen, Restaurants, Küchen, Kantinen, Hotels und Beherbergungsbetrieben auch in allen Verwaltungsgebäuden, Büros, Gesundheitseinrichtungen wie Spitälern, Arztpraxen, Apotheken, Seniorenheime und Rettungsfahrzeugen. Auch in Verkehrsmittel, wie Taxis, Bussen, Zügen, Flugzeugen, LKW, Mietwägen und Industrie-Anlagen. Aber auch in Lüftungs- und Klimaanlagen und sogar Kühltürmen.

Q: Wie funktioniert Kaltvernebelung?

A: Mit mobilen Generatoren wird über Druckluft Desinfektionsmittel vernebelt und in Räumen verteilt. In einem geschlossenen Raum ist nach dem Vernebeln die Desinfektion, je nach Raumgröße, nach circa 15 Minuten abgeschlossen. Abschließend wird der desinfizierte Raum durchlüftet und kann danach sofort wieder genutzt werden. Es besteht keine Gefahr, dass nach der erfolgten Desinfektion noch Restnebel eingeatmet werden kann.

Q: Wie weit geht die Vernebelung?

A: Der erzeugte feine und schwebefähige Nebel durchströmt einen Raum vollständig und dringt in alle seine Teile, auch in Fugen und Ritzen, vor.

Q: Wie erfolgt die Dekontamination und Prävention durch BLITZBLANK konkret?

A: Sie beginnt mit einer Vorreinigung aller neuralgischen Oberflächen ohne Desinfektion. Es folgt die Desinfektion aller neuralgischen Flächen. Und dann kommt die Kaltvernebelung von Inneräumen als Ergänzung zur klassischen Wisch-Desinfektion.

Q: Welche Desinfektionsmittel kommen zum Einsatz?

A: BLITZBLANK arbeit mit Desinfektionsmittel, die völlig unbedenklich für Menschen, Tiere und Materialien sind. Im Falle von Textilien wirken sie sogar pflegend und beseitigen darüber hinaus Schimmelbakterien. Das ist zB für Restaurants, Hotels und Beherbergungsbetriebe relevant.

Q: Kann dies auch bestätigt werden?

A: Auf Wunsch können unsere Desinfektionsergebnisse jederzeit durch ein akkreditiertes mikrobiologisches Labor bestätigt werden.