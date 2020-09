Über Generationen gepflegte Nachhaltigkeit

Im Jahr 1935 gründete Hans F. Reichel im 15. Wiener Gemeindebezirk das Reinigungsunternehmen „blitz-blank“. Der in Wien Fünfhaus ansässige Familienbetrieb hatte seinen ersten Firmensitz in der Goldschlagstrasse 20. In den ersten Jahren spezialisierte BLITZBLANK sich auf die Auslagen-Reinigung von Geschäftslokalen. Schon damals erkannte Unternehmensgründer, Hans F. Reichel, dass der Dienstleistung die Zukunft gehöre und eine Branche mit großen Potenzial sei.



Seit 1945 etabliert sich BLITZBLANK als einer der führenden Reinigungsdienstleister Österreichs. In den Nachkriegsjahren kamen zum florierenden Geschäft auch immer größere Projekte hinzu. Beispielsweise zahlreiche Bauendreinigungen im Zuge des Wiederaufbaus. Von 1950 bis 1970 konzentrierte sich das Dienstleistungsunternehmen vor allem auf die Reinigung und Instandhaltung von Wohn- und Gemeindebauten. Nach deren Errichtung wurde, um nur eines der vielen Projekte hervorzuheben, die Wiener Uno-City zu einem Vorzeigekunden des ständig wachsenden Unternehmens BLITZBLANK.

Mit viel Geschäftsinn, Fleiß und Konsequenz

1976 trat sein Errol Reichel, der Sohn des Gründers Hans, in das Unternehmen ein und übernahm 1988 den väterlichen Betrieb. Er setzte den eingeschlagenen Weg seines Vaters fort. Mit viel Geschäftsinn, Fleiß und Konsequenz stellte Errol Reichel das Unternehmen auf eine immer breiter werdende Leistungs- und Servicebasis. Das Familienunternehmen florierte und wuchs dynamisch weiter. Im Jahr 2006 übernahm Mario Reichel und somit die 3. Generation das Ruder bei Blitz Blank und führt es in die Gegenwart.

Die Familie Reichel stattete das österreichweit tätige Unternehmen mit einer breit gefächerte Dienstleistungspalette, die von Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung, über Technische Reinigung, bis hin zum Hausbetreuungsservice, Gartenpflege und Winterdienst reicht, aus.



Das Fachwissen, das über drei Generationen kontinuierlich auf- und ausgebaut wurde, garantiert zudem einzigartiges Know-how und Qualität. Die Anzahl der BLITZBLANK-Mitarbeiter steigt stetig. Derzeit sind dort rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.