Bis zu 3.000 Euro Lehrlings-Bonus für Unternehmen

Die Corona-Krise hat massive Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft.

Das gilt auch für die Lehrlingsausbildung. Studien zeigen, dass bis zu 10.000 Lehrstellen auf dem Spiel stehen. Dabei ist die Lehrlingsausbildung einer der stärksten Standortvorteile des heimischen Bildungssystems. Rund 108.000 Lehrlinge werden derzeit in Österreich in knapp 200 Lehrberufen ausgebildet. Pro Lehrjahr fangen ca. 31.000 Lehrlinge neu an, über 95 Prozent davon im September.

Um den Folgen der Krise entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung ein Lehrlingspaket geschnürt und unterstützt jene Unternehmen mit 2.000 Euro, die während der Corona-Krise Lehrlinge bis zum 31. Oktober 2020 Lehrlinge eingestellt haben. Betriebe bis 9 Mitarbeiter/innen erhalten zusätzlich 1.000 Euro, Betriebe zw. 10 und 49 Mitarbeiter/innen zusätzlich 500 Euro (Kleinunternehmerbonus). Bei der Übernahme eines Lehrlings im ersten Lehrjahr aus der Überbetrieblichen Lehrausbildung in ein Unternehmen gibt es einen Bonus bis inklusive 31. März 2021.

