Lehre, eine Ausbildung mit Zukunft

Du bist auf der Suche nach einem erfolgsversprechenden Beruf? Dann mach dich jetzt schlau!

Die Pflichtschule ist abgeschlossen. Die Matura ist bestanden. Die Zeit ist reif, dich umzuschauen und zu informieren, welche Berufe für deinen persönlichen Karriereweg in Frage kommen. Umfassende Informationen zu Berufen liefern, beispielsweise, www.bic.at mit den wichtigsten Lehrstellenbörsen Österreichs oder die Website des Wirtschaftsministeriums mit der "Liste der Lehrberufe von A-Z". Dort können sich Maturanten über die Lehre nach der Matura mit verkürzter Lehrzeit für einen raschen und fundierten Berufseinstieg informieren.

Moderne und neue Lehrberufe für die Fachkräfte der Zukunft

Die rund 200 gewerblichen, industriellen und dienstleistungsorientierten Lehrberufe sind durch Ausbildungsordnungen geregelt und werden konsequent den aktuellen Erfordernissen angepasst. Auch die Digitalisierung betrifft alle Branchen und daher werden alle Berufe für diesen Wandel gerüstet.

Anfang dieses Jahres sind so die Lehrberufe der Baubranche (u.a. Maurer/in bzw. Hoch- und Tiefbau) mit ganz neuen Berufsbildern in Kraft getreten. Neben neuen Inhalten bieten diese Berufe jeweils Spezialisierungsmöglichkeiten im High-Tech Bereich.

© BMDW/Adobe Stock

Und im Frühjahr 2020 sind insgesamt weitere 35 neue bzw. überarbeitete Lehrberufe in Kraft getreten. So wird eine moderne Ausbildung am Puls der Zeit für rund 15.000 Jugendliche und junge Erwachsene geschaffen. Neu sind beispielsweise 30 Ausbildungsordnungen im Bereich der kaufmännisch-administrativen Lehrberufe. Ein ganz neuer Lehrberuf in diesem Paket ist Eventkaufmann/-frau.

Im Vordergrund steht noch mehr als bisher die Kompetenz zu selbstverantwortlichem und nachhaltigem Arbeiten. Dazu dient insbesondere die Gliederung der neuen Berufsbilder in fachspezifische und fachübergreifende Kompetenzbereiche.

Für die kommenden Monate sind größere Vorhaben in Planung: Unter anderem bekommen Metalltechnik, der zahlenmäßig größte technische Lehrberuf in Österreich, sowie die Lehrberufe in der Holzverarbeitung oder die Umwelt- und Recyclingberufe neue Berufsbilder.

Entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort