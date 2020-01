20 neue "Mäcis" sperren auf

Brunn am Gebirge. Burger-Hype in Österreich! Über 400.000 BigMac-Fans pilgerten im letzten Jahr in eines der 196 McDonald’s-Restaurants in ganz Österreich – und brachten McDonald’s erstmals in der Firmengeschichte einen satten Umsatz von über 700 Mio. Euro.

Offensive. Vor allem das starke Plus beim Lieferservice in den Städten – der Umsatz wurde 2019 fast verdoppelt! – und das Comeback des 2016 abgeschafften McMenüs lassen Österreich-Chefin Isabelle Kuster jubeln: „McDonald’s hat sich in den vergangenen Jahren völlig neu erfunden – und der Erfolg gibt uns recht.“ Bis 2025 will McDonald’s nun mehr als 20 neue Restaurants aufsperren, davon zwei schon heuer.

Österreichs Top-Burger. Bei den „Mäci“-Kunden ist übrigens der klassische Cheeseburger der beliebteste Burger: 2019 wurden davon 28 Mio. Stück gegessen.