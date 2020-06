- 6,9 %: Dow Jones stürzt wegen neuer Coronavirus-Sorgen ab

New York. Die Wall Street ist am Donnerstag mit gehörigen Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss um rasante 6,90 Prozent tiefer bei 25.128,17 Punkten. Das waren seine größten Abgaben seit Mitte März.

Auch für den breiter gefassten S&P-500 ging es deutlich nach unten. Er verlor 5,89 Prozent auf 3.002,10 Stellen. Der Nasdaq Composite, der an der Technologiebörse zuletzt neue Rekorde geschrieben hatte, verbuchte Abschläge von 5,27 Prozent auf 9.492,727 Einheiten.

Düstere Konjunktureinschätzung

Eine düstere Konjunktureinschätzung durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und die Furcht vor einer zweiten Coronawelle waren die Hauptgründe für die deutlichen Verluste. Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, hatte bereits zur Wochenmitte angesichts der schweren Wirtschaftskrise infolge der Coronapandemie klare Worte gefunden und gesagt, dass ein erheblicher Teil der Jobverluste dauerhaft sein könnte. Auch der massive Ölpreisrutsch von zuletzt 7,8 Prozent zeigt, wie sehr die Sorgen um die Konjunktur die Märkte wieder in ihren Bann geschlagen haben.

Überdies mehren sich die Zeichen, dass sich das Coronavirus in einigen US-Bundesstaaten wieder vermehrt ausbreitet: So verzeichneten New Mexico, Utah und Arizona nach Reuters-Berechnungen 40 Prozent mehr Neuinfektionen in der vergangenen Woche. Auch Florida und Arkansas entwickelten sich zu Hotspots.