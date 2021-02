7 Anlagetipps für sichere Geldanlagen

Man muss sich heute gegen Sparbücher, Tages- wie Festgeldkonten entscheiden, da mit derartigen Produkten absolut kein Vermögensaufbau mehr möglich ist.

Denn die Nullzinspolitik, die seit geraumer Zeit von der Europäischen Zentralbank - kurz: EZB - verfolgt wird, wird wohl fortgesetzt werden. Das freut den Kreditnehmer, ärgert aber den Sparer. Aber es gibt einige Alternativen, die durchaus empfohlen werden können.

Aber worauf ist zu achten, wenn es darum geht, Geld anzulegen? Denn am Ende spielt nicht nur der Ertrag eine wesentliche Rolle, sondern auch die Sicherheit. Wobei fairerweise erwähnt werden muss, dass ein hohes Maß an Sicherheit automatisch den Gewinn reduziert.

Tipp Nummer 1: Informationen einholen

Möchte man sein Geld anlegen, so wird man entsprechende Informationen einholen müssen, welche Möglichkeiten überhaupt zur Verfügung stehen. Wie bereits erwähnt, sind altbekannte Sparprodukte nicht mehr zu empfehlen. Doch auch wenn Aktien und Co . interessant sind, so ist es wichtig, sich mit den jeweiligen Materien auseinanderzusetzen, um so die Vor- wie Nachteile bzw. Chancen und Risiken erkennen zu können.

Tipp Nummer 2: Die Diversifikation

Man sollte nicht sein gesamtes Geld in eine Aktiengesellschaft stecken oder in ein Projekt investieren. Wichtig ist die Diversifikation - das heißt, die breite Streuung. Denn je breiter das Geld gestreut wird, umso geringer fällt das Risiko tatsächlich aus.

Tipp Nummer 3: Auf die Gebühren achten

Wer nach Wertpapierdepots in Österreich Ausschau hält, der sollte unbedingt die Gebühren beachten. Denn Gebühren haben einen negativen Einfluss auf die Gewinne. Und aufgrund der Tatsache, dass es heute einige Anbieter am Markt gibt bzw. viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie man sein Geld bzw. bei wem man sein Geld veranlagt, sind hohe Gebühren nicht unbedingt erforderlich. Denn es gibt durchaus günstige Anbieter, die durchaus empfehlenswert sind.

Tipp Nummer 4: Unbedingt einen Vergleich anstellen

Um in Erfahrung zu bringen, wie die Konditionen des jeweiligen Anbieters aussehen, muss man wohl einen Blick auf die Homepage werfen. Jedoch mag es zeitaufwändig sein, bei jedem in Frage kommenden Anbieter hinter die Kulissen zu blicken. Daher ist es ratsam, über ein Vergleichsportal einen Vergleich durchzuführen - und dabei geht es auch um die Frage, wie hoch die Kosten sind. Denn so bekommt man einen Überblick, welche Anbieter teuer bzw. günstig sind.

Tipp Nummer 5: Ist man sicherheitsorientiert oder risikoaffin?

© pixabay.com / 5244058

Es gibt einige Produkte, die nur risikoaffinen Anlegern empfohlen werden können. Dazu gehört etwa das langfristige Investment in Kryptowährungen , aber auch das kurzfristige Spekulieren mit Devisen bzw. Aktien. Man sollte sich immer selbst die Frage beantworten, ob man eher hohe Gewinne möchte, dafür aber ein entsprechendes Risiko eingeht, oder ob einem die Sicherheit wichtig ist, dafür aber bei der möglichen Gewinnhöhe Abstriche akzeptiert.

Tipp Nummer 6: Den Markt nicht aus den Augen verlieren

Es kann immer wieder zu turbulenten Zeiten kommen. Wichtig ist, dass man nicht die Nerven verliert, sondern seiner Strategie folgt. Denn wer langfristig investiert, der - und das zeigen auch viele Statistiken - wird letztlich attraktive Gewinne einfahren können.

Dennoch ist es ratsam, den Markt zu beobachten. Man sollte also nicht investieren und sich dann nicht mehr mit den Entwicklungen befassen. Denn mitunter bemerkt man mit der Zeit, dass es Bereiche gibt, die vielversprechend geworden sind - das heißt, man investiert sodann in eine andere Branche oder versucht überhaupt mit einer völlig neuen Veranlagung das Ersparte zu vermehren.

Tipp Nummer 7: Auf Test- und Erfahrungsberichte achten

Man mag im World Wide Web nicht nur einige Informationen über Veranlagungen finden, sondern am Ende auch über Broker wie Banken, die mit verschiedenen Produkten p