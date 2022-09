71 Milliarden Dollar ärmer: Hat sich Zuckerberg verzockt?

Der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sieht mit seiner neuen Vision dem "Metaverse" etwas, was viele wohl nicht sehen. Der Aktienkurs der Firma sinkt stetig.

Unter den Top 3 reichsten Menschen der Welt fanden sich in den letzten Jahren zumeist Elon Musk, Bill Gates und Mark Zuckerberg. Doch letzterer findet in der Liste der Superreichen nun "nur noch" auf Rang 20 seinen Platz. Grund dafür ist, dass der Chef des Facebook-Konzerns, welcher auch "Instagram" und "WhatsApp" betreibt, immer die Mehrheit der Aktien in der Firma halten möchte, um im Fall der Fälle die Mehrheitsentscheidung für sich zu entscheiden. Daher ist sein Vermögen auch sehr direkt an dem Aktienkurs der Firma ausgerichtet - und dieser sinkt momentan stetig dahin. Insgesamt hat Zuckerberg alleine in diesem Jahr einen Wertverlust von 71 Milliarden Dollar hinnehmen müssen und muss nun mit "läppischen" 55,9 Milliarden Dollar leben.

Kein Vertrauen in Metaverse

Auch wenn Firmen-CEO Zuckerberg an seinem Metaverse festhält, scheint die Mehrheit der Menschen, dem eher skeptische gegenüberzustehen. Das Metaverse soll einen digitalen Raum schaffen, in dem virtuelle, erweiterte und physische Realität zusammenwirken sollen. Ob und wann dieser - für Zuckerberg - "große Durchbruch" kommen soll, ist noch unbekannt. Indes strauchelt der Konzern damit, den anderen Social-Media-Plattformen wie "TikTok" die Stirn zu bieten. Etliche Versuche, der Konkurrenz etwas entgegenzusetzen, wirken zu bemüht und unattraktiv für die Benutzer. Außerdem sind es selten wirkliche Neuerungen, sondern meist nur Nachbauten vom Mitstreiter.