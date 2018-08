Der Keks- und Süßwarenhersteller Bahlsen läutet die Weihnachtszeit ein: Bereits jetzt werden Stollen, Spekulatius und Lebkuchen gebacken. Denn in wenigen Tagen beginnt das Unternehmen damit, sein Weihnachtsgebäck an den Handel auszuliefern, wie Bahlsen am Donnerstag in Hannover mitteilte. Rund 7.413 Tonnen Weihnachtsgebäck würden in diesem Jahr hergestellt.

Die Nachfrage sei in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, sagte Dieter Lutz, Bahlsen-Marketingchef für den deutschsprachigen Raum. "Die Weihnachtsprodukte lösen bereits ab September bei vielen Kunden große Vorfreude aus, spätestens im Oktober steigt die Nachfrage sprunghaft an." Auch in Österreich füllt das "Herbstgebäck" schon bald die Regale.