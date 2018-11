Bier wird jetzt teurer

Bier wird teurer! Die Brau Union Österreich erhöht ihre Bierpreise per Dezember um rund 3 Prozent. Das kündigte sie am Montag in einer Presseaussendung an. Kostensteigerungen seien schuld an den höheren Preisen. "Erhöhte Personal- und Energiekosten, und die deutlich steigenden Kosten bei Rohstoffen als Folge einer schlechten Ernte bei der Braugerste aufgrund der heurigen Dürre und Hitzewelle, führen auch in der Brau Union Österreich zu Kostensteigerungen", heißt es aus der Brau Union.

Größter Bier-Produzent Österreichs

Die Brau Union vertreibt in Österreich unter anderem die Marken Gösser, Zipfer, Heineken, Puntigamer, Kaiser, Wieselburger, Schwechater, Reininghaus, Schlossgold und Edelweiss.

Preiserhöhung wegen Kostensteigerungen

Die Brau Union rechtfertigt die Preiserhöhungen mit Kostensteigerungen, die durch Effizienzsteigerungen nur teilweise aufgefangen werden könnten. "Unser erklärtes Ziel ist es, mit unseren Partnern in Gastronomie und Lebensmittelhandel den Konsumenten beste österreichische Qualität zu fairen Preisen anbieten zu können. Gemeinsam wollen wir auch in Zukunft nachhaltig die österreichische Bierkultur und die Vielfalt der heimischen Biere fördern", betont Generaldirektor Magne Setnes.