Bill Gates: Länder im "Shutdown" könnten in Wochen wieder auf die Beine kommen

Auf Twitter verkündete der Microsoft-Gründer Bill Gates, dass er sich im Rahmen eines "Reddit-AMA" sämtlichen Fragen rund um das Coronavirus stellen werde. Innerhalb weniger Sekunden trafen bereits die ersten Fragen ein. Ein Reddit-User fragte Gates nach seiner Einschätzung über die Dauer der derzeitigen "Isolations"-Situation. "Wenn ein betroffenes Land rasch reagiert und alles notwendige für das Verhindern einer Ausbreitung unternimmt, denke ich, dass innerhalb 6 bis 10 Wochen wieder 'Normalität' einkehren könnte", antwortete Bill Gates auf die erste Frage. Daraufhin führt Gates weiter aus, was es für ein Land bedeutet einen "Shutdown" auszurufen: "Derzeit passiert das hauptsächlich in reichen Ländern in Europa. Mit der richtigen Vorgangsweise - sprich: Testungen und Einschränkung der sozialen Kontakte - sollten die meisten reicheren Länder hohe Infektionszahlen vermeiden können. Ich mache mir zwar wegen der ökonomischen Schäden große Sorgen, denke jedoch, dass dieser Schaden für Entwicklungsländer, in denen es weniger Krankenhauskapazitäten gibt, Anlass zu noch größeren Sorgen geben sollte", schreibt Gates auf Reddit.

Gates fokussiert sich seit seinem Ausstieg bei Microsoft hauptsächlich auf seine Arbeit im Gesundheitsbereich mit der "Bill and Melinda Gates Foundation". Der Microsoft-Gründer stellte sich in der Vergangenheit bereits mehrmals einem "Ask Me Anything" auf der Webseite "Reddit". Vor kurzem wurde ein "TED-Talk" von Bill Gates entdeckt, in dem er erörterte, wie sich die Welt für den Ausbruch einer Pandemie rüsten könne. "Wir haben gerade das 100. Jubiläum der spanischen Grippe. Heute würde diese Erkrankung aufgrund der höheren Anzahl an Reisen um einiges schneller verbreitet werden", schreibt Gates. "Wir brauchen eine Möglichkeit um Diagnosen, Medikamente und Impfstoffe schneller zu bekommen. Die Technologie dafür existiert bereits und könnte durch ausreichend Investitionen eben jenes Ziel erreichen."