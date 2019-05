Bitcoin-Comeback: Kurs nähert sich 9.000 Dollar

Montagfrüh stieg der Kurs um gut 10 % auf 8.957,70 Dollar und war damit so hoch wie zuletzt vor einem Jahr. Zwar ging es im Laufe des Montags etwas hinunter – trotzdem stehen die Zeichen beim Bitcoin klar auf Comeback. Die wichtigste Cyberwährung profitiere weiter von Spekulationen über ein verstärktes Engagement institutioneller Investoren auf diesem Markt, sagen Analysten. Außerdem halbiert sich alle 4 Jahre die Zahl der Bitcoins, die sogenannte Schürfer gewinnen können. Diese Halbierung steht 2020 an. Die unbekannten Bitcoin-Erfinder wollen so eine Inflation verhindern.