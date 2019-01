Er casht 4.250 € Pension pro Tag!

Stuttgart. Diese Summe muss man sich als Normalverdiener einmal vorstellen: 4.250 Euro am Tag, ohne dafür noch etwas tun zu müssen! So viel bekommt nämlich Daimler-Boss Dieter Zetsche (65) in der Pen­sion überwiesen, wenn er ab 1. Mai aufhört.

Auf insgesamt 1,05 Millionen Euro pro Jahr summiert sich diese Betriebsrente – zuletzt verdiente der Boss im Mercedes-Reich unfassbare 8,6 Millionen Euro im Jahr. Zu seiner 1,05-Mil­lionen-Euro-Pension kommen aber noch einmal rund 500.000 Euro aus der Altersvorsorge bei Daimler – macht also zusammen 1,55 Millionen Euro pro Jahr oder 4.246,58 Euro am Tag.

Pensionskaiser. Kein anderer Pensionist in Deutschland hat mehr: Zuletzt machte der im Diesel-Skandal gefeuerte frühere VW-Chef Martin Winterkorn Schlagzeilen – er casht 1,1 Millionen Euro (3.100 Euro pro Tag) Pension.

Extrajobs. Zetsche soll aber nach einer sogenannten Abkühlungsphase 2021 noch in den Aufsichtsrat wechseln. Auch dafür gibt es Geld: „Was dann gezahlt wird und ob gezahlt wird, wird dann neu festgesetzt“, heißt es aber bei Daimler.