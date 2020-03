Fast 500 Tankstellen bieten Diesel unter 1 Euro

Wien. Auch wenn die Automobilklubs die schleppende Weitergabe der sinkenden Ölpreise an die Konsumenten kritisieren – immer mehr Tankstellen bieten Sprit unter einem Euro pro Liter an. Bereits 470 Tankstellen boten gestern laut ÖAMTC-Datenbank den Liter Diesel unter 1 Euro an – weitere 23 hatten auch Super unter 1 Euro. Der billigste Diesel war in Villach (0,969 € pro Liter) zu haben. Die günstigste Super-Tankstelle war gestern in Wien: 98 Cent zahlte man für den Liter in Wien „Am Hundsturm“ im 5. Bezirk.

Billiges Öl. Tatsächlich ist der Ölpreis im freien Fall, er lag auch am Freitag nur noch knapp über 34 Dollar je Barrel (159 Liter).

Allerdings: Gemessen am Preisverfall beim Öl müsste Sprit noch viel günstiger sein, kritisiert ARBÖ-Chef Peter Rezar.

Zuletzt waren die Ölpreise inmitten heftiger Finanzmarktturbulenzen erneut unter Druck geraten. Die erwartete starke Abschwächung der Weltkonjunktur durch die Corona-Virus-Krise dürfte die Ölnachfrage extrem belasten. Zudem drückt der Preiskrieg, der zwischen Saudi-Arabien und Russland ausgetragen wird, weiter auf die Kurse.