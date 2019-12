Fast jeder Dritte kauft noch in letzter Minute Geschenke

Wien. Der Ansturm auf die Geschäfte hält an. Bis 13 Uhr ist heute offen, und die Kassen dürften noch einmal kräftig klingeln. „Rund 30 % der Konsumenten sichern sich erst last minute die Geschenke für ihre Lieben“, sagt Rainer Will, Chef des Handelsverbands. Dementsprechend herrschte auch am Montag, den viele schon freihatten, Hochbetrieb. Für den Lebensmittelhandel war der 23. Dezember der stärkste Tag überhaupt.

Umsatzplus. Die Bilanz des Weihnachtsgeschäfts ist sehr positiv. Vom 1. Einkaufssamstag an lag der Handel im Plus gegenüber dem Vorjahr. Der 4. Adventsamstag brachte die höchsten Umsätze, so Will: „Insbesondere wertige Güter im Bereich Elektronik und Ledertaschen verzeichneten starke Nachfrage.“ Insgesamt rechnet der Handelsverband mit einem Weihnachts-Plus von 1,2 %, die KMU Forschung Austria mit +1,5 % auf 1,66 Mrd. Euro.

Am 27. geht’s weiter. Nach den Feiertagen geht’s am Freitag, den 27.12., gleich weiter: Gutscheine und Geldgeschenke werden in die Shops getragen.

Ab 6 Uhr früh. Auf Frühaufsteher warten am 27. Dezember besondere Technik-Schnäppchen: MediaMarkt und Saturn sperren bereits um 6 Uhr auf und haben bis 9 Uhr spezielle Aktionspreise. Welche Sonderangebote es gibt, ist morgen ab 14 Uhr online auf den Websites der Elektronikketten zu sehen.