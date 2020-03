Fellner ist Medien-Macher des Jahres

Branchen-Wahl. Das Medien-Fachmagazin „Extradienst“ hat den Herausgeber und Geschäftsführer der Mediengruppe ÖSTERREICH, Wolfgang Fellner, heuer zum Medien-Macher des Jahres gewählt. In der aktuellen Ausgabe des ­Extradienst kürt eine 38-köpfige Jury den „Mister ÖSTERREICH“ zum „Kommunikator 2020“. Mit diesem Titel ehrt der Extradienst die „erfolgreichste, kompetenteste und einflussreichste Persönlichkeit der Medien-, Kommunikations- und Werbebranche“.

Wolfgang Fellner war seit Jahren in den „Top 3“ der Kommunikator-Wertung – Platz 1 sichert er sich freilich zum ersten Mal. Noch dazu mit dem – von der Jury vergebenen – höchsten Punktevorsprung seit dem Start der Kommunikator-Wahl.

Wolfgang Fellner siegte in der Gesamtwertung der Jury, die aus 38 Top-Werbern, Medienmachern und Kommunikations-Experten bestand, mit 967 Punkten vor Krone-Herausgeber Christoph Dichand, der gerade seine Krone-Herrschaft gegen heftige Übernahmeversuche verteidigt, und vor Alex Wrabetz, dem unbesiegbaren ORF-Chef, der auch Türkis-Blau „überlebt“ hat, die beide ex aequo mit 921 Punkten auf Platz 2 landeten.

Wolfgang Fellner gewann aber nicht nur die Gesamtwertung souverän, er wurde auch in den Detail-Kategorien „Die Kompetentesten“ auf Platz 1, bei den „Einflussreichsten“ (hinter Wrabetz) auf Platz 2 und bei den „Sympathischsten“ auf Platz 3 gereiht.

Wolfgang Fellner hat – laut Jury-Urteil – ein besonders erfolgreiches und innovatives Jahr hinter sich. Fellner hat:

Auflage und Leserzahl der Tageszeitung ÖSTERREICH/oe24 im letzten Jahr als einziges Printmedium deutlich gesteigert.

Mit dem Insider ein neues, spannendes Politik- und Wirtschaftsmagazin gestartet.

Mit oe24.at das „Online-Imperium“ offensivst ausgebaut.

Mit Radio Austria erstmals seit 15 Jahren einen neuen nationalen Radiosender erfolgreich gestartet.

Und mit oe24.TV ein Vorbild für ein neues, digitales News-TV geschaffen, das mittlerweile nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa gewürdigt und kopiert wird.

Schließlich hat „WoFe“ mit seinem Fellner! Live auch noch eine neue, persönliche Talk-Show kreiert, die von Monat zu Monat erfolgreicher wird und immer öfter in den Top Ten der meistgesehenen TV-Shows am Hauptabend ist.

Erst diesen Donnerstag feierte Fellner! Live mit 120.000 Zusehern (!) bei einem Interview, in dem HC Strache exklusiv seine Wien-Kandidatur ansagte, einen neuen Seher-Rekord. Die vom Puls4-Konzern gegen ihn mit enormem Werbeaufwand zeitgleich ins Rennen geschickte Talk-Show Fussi zerlegte Fellner gleich bei der ersten Ausstrahlung – er erzielte die zehnfache (!) Seherzahl der Konkurrenz (nur 12.000 Zuschauer).

Der Extradienst kommentiert das Jury-Urteil: „Ja, WoFe ist mittlerweile unbestritten eine Legende in der österreichischen Medien-Landschaft geworden. Mit einem 360-Grad-Angebot, das Print, Online sowie TV und Radio abdeckt.“ Und der Extradienst resümiert: „WoFe = Berühmt. Berüchtigt. Basta. Gefürchtet. Gehasst. Gescholten. Gefeiert. Gepriesen. Gewürdigt.“ Und kündigt an: „Wolfgang-Dampf-in-allen-Gassen plant schon seine nächsten Straßenfeger …“

Wolfgang Fellner schränkt ein: „Dieser Nummer-1-Titel geht zu gleichen Teilen an meinen Sohn Niki, ohne dessen Einsatz die Erfolge in Online und TV gar nicht möglich wären, und an das grandiose ÖSTERREICH- und oe24-Team, das mir den Erfolg mittlerweile ziemlich leicht macht.“ Und: „Mein Vorteil ist nur, dass mich seit meiner TV-Show plötzlich alle, die mich früher skeptisch gesehen haben, lieben. Das ist halt das Wunder Fernsehen …“

Erfolg als Familie

© TZOe Stoegmueller

Wolfgang Fellner und Sohn Niki Fellner führen gemeinsam das Medien-Unternehmen mit der Tageszeitung ÖSTERREICH, oe24.at, dem News-Sender oe24.TV und dem neuen Radio Austria.

© oe24