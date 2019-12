Geldwäsche-Skandal: Nächste Klage gegen Danske Bank

Kopenhagen. Rund 60 Anleger fordern insgesamt 1,5 Milliarden dänische Kronen (200 Millionen Euro) von der Bank, wie die Anwaltskanzlei Nemeth Sigetty mitteilte. Das Institut kündigte an, sich entschieden gegen die Vorwürfe zu wehren.



Es ist bereits die dritte Investorenklage gegen das Geldhaus wegen des Geldwäsche-Skandals. Über die estnische Niederlassung der Danske Bank waren von 2007 bis 2015 verdächtige Zahlungen in einem Volumen von 200 Milliarden Euro abgewickelt worden. In mehreren Ländern laufen Ermittlungen gegen das Institut. In einer Klage in den USA fordern 232 Pensionsfonds fast 800 Millionen Dollar Schadenersatz.