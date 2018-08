Heute sind Autos billig wie nie

Ganz Österreich rennt heute den Autohändlern die Türen ein! Denn: Die Autos sind heute so billig wie nie mehr wieder – ab morgen, Samstag, steigt die NoVA für alle neuen Autos. Im Schnitt werden Neuwagen um einige Hundert Euro teurer. Bei manchen Modellen werden sogar bis zu 3.000 Euro mehr fällig.

Schnäppchenschlacht tobt jetzt wie noch nie

Schon seit Wochen stürmen die Kunden die Autohändler, allein der Juli brachte 13,5 % Verkaufsplus. Und der August wird ebenfalls ein Rekordmonat. Hersteller und Händler bieten jetzt noch Last-minute-Boni von Tausenden Euro an, um lagernde Modelle an den Mann zu bringen. So gibt es etwa bis zu 8.888 Euro Prämie bei Opel oder bei Toyota Frey 5.000 Euro Bonus, bei Denzel locken bis zu 7.000 Euro.

So holen Sie Ihr Schnäppchen: Mit diesem Trick schlagen Sie der happigen NoVA-Erhöhung aber noch einmal ein Schnippchen: Händler müssen ihre neuen Lagerfahrzeuge noch vor 1. September anmelden.

Das heißt: Ab Samstag gibt es zahlreiche Tageszulassungen, die mit extrem hohen Rabatten verkauft werden. Die Schnäppchenschlacht verlängert sich also bis in den Herbst hinein.

Ab morgen wegen NoVA alle Autos teurer

Eiskalte Steuerer­höhung! Die Autofahrer sind ab morgen wieder einmal die Melkkuh der Nation – denn: Ab Samstag, 1. September, dürfen in der EU nur noch Neu­wagen verkauft werden, die nach dem strengeren Abgastest WLTP – ausgelöst durch den Dieselskandal – zertifiziert sind. Dieser Härtecheck für den Spritverbrauch ist realitätsnaher, zeigt höhere Abgas- und Verbrauchswerte, weshalb sich bei uns die CO2-abhängige Normverbrauchsabgabe (NoVA) erhöht – und Autos teurer werden.

Chaos um neue NoVA. „Im Schnitt wird es von der NoVA her um 2,5 bis 3 Prozentpunkte teurer“, sagt Günther Kerle, Sprecher der Automobilimporteure. Bei einem SUV mit einem Preis von rund 50.000 Euro werden es etwa 2.600 Euro mehr NoVA. Allerdings: Bei der Berechnung der neuen NoVA herrscht immer noch Chaos. Für jedes einzelne ­Modell, sogar für jede einzelne Ausstattung (Schiebedach, Ledersitze u. a.), muss die NoVA extra berechnet werden.