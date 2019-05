Hier ist der Sommer-Urlaub am billigsten

Wien. Wer den billigsten Strandurlaub plant, sollte in die Türkei. Denn hier lässt die Lira-Krise für uns die Preise purzeln: Für 100 „Urlaubseuro“ bekommt man dort Waren und Dienstleistungen im Wert von 219 Euro, rechnet die Bank Austria vor (siehe Tabelle).

USA jetzt teurer. Sparen lässt es sich auch in Kroatien, Portugal und Griechenland (127 Euro), während der Euro in Italien fast genauso viel wert ist wie daheim. Reisen in die USA sind dagegen teurer. 2018 waren 100 Euro noch 103 Euro wert, jetzt 98.