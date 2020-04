Immer und überall auf dem Smartphone traden

Hierzu haben auch verschiedene neue Anbieter wie Justtrade oder Trade Republic, die vor allem das mobile Traden per Smartphone ermöglichen, beigetragen. Sie machen das Traden nicht nur flexibler, sondern teilweise auch deutlich günstiger als gewohnt.

Mobiles Trading per App

Das Smartphone hält in immer mehr Bereichen Einzug und ist heute nicht mehr wegzudenken. Das gilt auch für den Handel mit Aktien. Die meisten Broker bieten heute Apps für die führenden Betriebssysteme Android und iOS. Der Download der jeweiligen Apps ist in aller Regel kostenlos.

Über die Apps können dann nicht nur Aktien immer und überall ganz einfach per Smartphone gekauft und verkauft werden, sondern sie bieten noch mehr. Sie verschaffen einen Überblick über den Markt und die aktuellen Kurse sowie eine Übersicht über das eigene Konto bzw. Portfolio. Es muss sich also niemand mehr erst an einem PC einloggen, um über das aktuelle Marktgeschehen informiert zu sein. Allerdings können die Apps oft keine vollwertige Handelsplattform ersetzen, sondern sind eher etwas für spontane Aktionen.

Große Auswahl an Broker

Die Auswahl an Broker ist auch in Deutschland beachtlich. Viele werben um die Gunst von investitionsfreudigen Kunden. Einer der bekanntesten Anbieter ist Trade Republic. Wie Erfahrungen mit Trade Republic zeigen, gehrt der Anbieter zu den seriösesten. Schließlich ist der Broker in Deutschland reguliert und zugelassen. Er weist eine deutsche Einlagensicherung auf, sodass die Wertpapiere sicher sind – abgesehen von dem spekulativen Risiko natürlich. Das unterscheidet ihn von vielen anderen Discount-Brokern. Dies ist ein wichtiger Punkt, der bei der Wahl des passenden Brokers bzw. der richtigen Plattform auf jeden Fall beachtet werden sollte.

Einige sind sogar kostenlos

Weitere Auswahlkriterien sind unter anderem die Kosten pro Trade sowie die Auswahl der handelbaren Aktien und Co. Auch hier gibt es zwischen den verschiedenen Anbietern große Unterschiede. Die Kosten für einen Trade variieren von (nahezu) kostenlos bis hin zu etlichen Euros. Wer viele und vielleicht auch eher kleinere Trades macht, kann hier viel Geld sparen und so seinen Gewinn maximieren, indem bei einem kostenlosen oder zumindest sehr günstigen Broker gehandelt wird. Trade Republic z. B. wirbt damit, dass Aktien ohne Gebühr gekauft werden können. Abgesehen von einem Handelsplatzentgelt für die Börse Hamburg in Höhe von 1 Euro stimmt dies auch. Andere Anbieter erheben auch eine Gebühr für das Konto, die die Gewinne bereits von Hause aus schmälert.

Differenzen gibt es auch bei der Menge der handelbaren Aktien . Um beim Beispiel von Trade Republic zu bleiben: Dort können rund 6.500 Aktien und 500 ETFs getradet werden. Das sollte für die meisten Anleger, die sich meist ohnehin auf die eher bekannten Werte stürzen, vollkommen reichen. Wer hingegen auch über den Tellerrand hinausschauen und weniger bekannte Wertpapiere handeln möchte, schaut dort hingegen eventuell in die Röhre. Da gibt es dann wiederum andere Broker, die eine größere Auswahl bieten.

Kurzum: Mobiles Trading wird immer beliebter. Umso größer wird auch die Auswahl der Anbieter. Unterschiede gibt es oft im Detail, sodass man bei der Wahl des eigenen Online-Brokers auf verschiedene Punkte achten sollte, um den passenden Anbieter für den eigenen Wertpapierhandel zu finden.

Mobiles Trading wird immer beliebter. Demzufolge steigt auch die Auswahl an Anbieter. Unterschiede gibt es oft im Detail, z. B. bei den Kosten.