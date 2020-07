Internet bis in den letzten Winkel!

Immer mehr Haushalte nutzen die Vorteile von kabellosem Internet. Die flächendeckende WLAN-Versorgung zuhause ist aber oft eine Herausforderung. Unbegrenztes Datenvolumen und ungeteilte Bandbreite, auch zu Spitzenzeiten: Alles wäre perfekt, würde nicht das Music-Streaming im Jugendzimmer ruckeln oder im Home-Office der Video-Call mit dem Kollegen ins Stocken kommen. Dahinter steckt oft eine schlechte WLAN Verbindung. Das liegt daran, dass das Funksignal desWLAN-Routers nicht so einfach durch alle Wände dringen kann und natürlich auch nicht ums Eck kommt. Abhilfe schafft eine Technologie namens „MESH“. Mesh bezeichnet eine Möglichkeit, mit der das WLAN-Signal, das im Normalfall nur vom Router oder Modem kommt, über eine Netz-Architektur verteilt werden kann.

Einstecken & lossurfen

Mit dem Mesh WLAN biete A1 ein System, das WLAN-Empfangsprobleme einfach wie auch günstig – in Verbindung mit Internet-Neuanmeldung und ausgewählten Tarifen sogar gratis – behebt, und das WLAN-Netz auf bis zu 300m² erweitert – in voller Bandbreite bis 600Mbit/s. A1 Mesh WLAN kann via „plug and play“ installiert und über die A1 WLAN Manager App gesteuert werden. Das bahnbrechende Mesh-System ist natürlich in über 70 A1 Shops verfügbar.

Einfach überall perfekter WLAN-Empfang

A1 Mesh WLAN besteht aus sogenannten Mesh Discs. Diese Discs, ausgestattet mit 4x4 Antennen für die WLAN-Bänder 2,4 GHz und 5 GHz, vernetzen sich selbstständig zu einem engmaschigen WLAN-Netz, das somit auch große Entfernungen vom Ursprungs-Router überwinden kann. Das Mesh-Netz verbindet immer zur Disc mit dem besten Empfang, wodurch optimale Bandbreite zur Verfügung steht. Eine weitere Mesh-Disc ist ganz einfach in das Netzwerk integrierbar und bringt das WLAN in fast jede Wohnungsecke.





Jetzt in Aktion:



A1 Mesh WLAN gratis bei allen A1 Glasfaser Internet-Tarifen! Das A1 Mesh WLAN Set Small mit 2 Discs im Wert von 220 Euro gibt es bei Neuanmeldung von A1 Internet XS – XL, A1 5GigaNet S – XL, A1Xplore TV Kombi XS – XL, A1 Xplore TV Kombi XS – XLPlus kostenlos dazu. Auch die Herstellung ist gratis.