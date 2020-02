Irre Aktion: Gratis-Burger für ein Foto vom Ex

USA. In den USA wirbt die Fast-Food-Kette Burger King zum Valentinstag nächste Woche Freitag mit einer irren Aktion! Ein Bild des Ex-Freundes reicht, um einen kostenlosen Burger zu bekommen.

Die Konsumenten brauchen nur mit einem ausgedruckten Bild der verflossenen Liebe vorbeikommen. Als Trost für das Single-Dasein gibt es dafür einen Gratis-Whopper. Die Aktion findet in ausgewählten Restaurants in New York City, Los Angeles, San Francisco und Boston statt.

Kunden können die Bilder ihrer verflossenen Liebe in sogenannten “Breakup-Boxes” (dt. Trennungs-Boxen) werfen. Für alle, die trotzdem zu weit von einer Burger-Location entfernt wohnen, hat "Burger King" ein Quiz erstellt, über die App des Fast-Food-Riesens ausgefüllt werden kann. Die Singles können fünf Fragen beantworten und erhalten, wenn sie alle Antworten richtig haben, einen Gutschein für einen Whopper im Wert von drei Dollar. Der lässt sich in allen amerikanischen “Burger King” Restaurants einlösen.