Mr Green und Radio Austria präsentieren den Sieger des großen Gewinnspiels "Verdopple dein Gehalt"

Den gesamten Mai über wurden über Radio Austria im Halbstundentakt fünf Personen, die zuvor ein "Like" auf der oe24 Facebook-Seite abgaben, aufgerufen und mussten fünf Fragen in 30 Sekunden richtig beantworten. Wer das schaffte, war gleich mal um 100 Euro reicher und zusätzlich in einem Lostopf für das große Radio Austria Quiz um den Hauptpreis.

Am Sonntag, den 07.06. war es dann soweit. Unter mehr als 150 Teilnehmern aus dem Lostopf für das Finale wurde im "Best of 3" Quiz-Modus gespielt. Der 37-jährige Daniel Geiger aus Leoben konnte sich nach einem langen Quiz-Tag schlussendlich sein doppeltes Gehalt für ein Jahr lang sichern. Wir gratulieren Daniel und haben erste Statements vom glücklichen Gewinner eingeholt. Daniel: "Ich bin erschöpft und glücklich gleichermaßen. Es war ein anspruchsvoller Quiz-Tag hier im Radio Austria und ich kann noch gar nicht glauben, dass ich mich gegen alle Kandidaten tatsächlich durchgesetzt habe." Wie bist du auf das Gewinnspiel aufmerksam geworden? Daniel: "Ich habe es auf der oe24 Facebook Seite gesehen und fand es super cool. Wer möchte nicht ein Jahr lang sein Gehalt verdoppeln. Ich habe mich angemeldet und war überrascht als mein Name tatsächlich im Radio genannt wurde, eben mit der Aufforderung mich zu melden. Das tat ich logischerweise dann auch in der Sekunde. Ich liebe Quizzen und bin immer dabei wenn es darum geht sein Wissen unter Beweis zu stellen." Wie war das Gefühl, als du erfahren hast, dass ein Jahr lang dein Gehalt verdoppelt wird? Daniel: "Es war ein Mix aus Erschöpfung und riesiger Freude. Ich war sehr aufgeregt und die Konzentration die es braucht um bei allen Fragen richtig zu liegen, macht natürlich müde. Jetzt habe ich es geschafft und kann es gar nicht richtig fassen." Was planst du mit dem zusätzlichen Geld? Daniel: "Ich bin relativ jung und habe Familie. Da kann man jeden Cent zusätzlich gut brauchen. Ich möchte versuchen das Geld so sinnvoll wie möglich einzusetzen und auch Menschen, die mir am Herzen liegen unterstützen. Jetzt gibt es aber erst mal eine Party mit meinem besten Freunden."