Schnäppchen-Jagd: Heute Tag der Mega-Rabatte

Wien. Die besinnlichen Feiertage sind vorbei, heute beginnt das Wettrennen um die besten Shopping-Angebote. Viele meinen, jetzt ist die optimale Zeit, sich die ­eigenen Weihnachtsgeschenke zu kaufen.

Die Kassen sind jedenfalls prall gefüllt: Zum Weihnachtsfest hat jeder Zweite Bargeld geschenkt bekommen. Im Schnitt waren es pro Person 230 Euro (Umfrage von durchblicker.at), insgesamt sind das 836 Millionen Euro. Zusätzlich: 39 % der Österreicher haben Waren-Gutscheine bekommen.

Die Nachfrage nach Top-Produkten wird noch weiter verschärft: Viele werden ab heute ungeliebte Geschenke umtauschen. Fix ist: Heute ist einer der billigsten Shopping-Tage des Jahres

Handy & Co. Heute also, am ersten Shoppingtag nach dem Weihnachtsfest, werden die Shops regelrecht gestürmt. Um 6.00 Uhr gleich das erste Highlight. Es ist schon Tradition, dass die Elektro-Riesen Saturn und Media Markt an diesem Tag besonders früh ihre Rollbalken für Mega-­Rabatte hinauffahren.

Legendär sind auch die Menschen, die sich bereits mitten in der Nacht anstellen. Es zahlt sich aus: Ein iPhone XS (64 GB, vertragsfrei) gibt es bei Media Markt bereits um 622 Euro, statt um 879.

Verbilligt bis 31. Dezember. Auch die Möbelhändler starten heute ihren großen Rausverkauf. Bis zu 70 Prozent lassen sich jetzt sparen. Bei Kika und Leiner gibt es etwa 25 Prozent Rabatt auf den Einkauf. Die Aktion gilt bis zum 31. Dezember.

Sekt. In den Lebensmittel-Shops ist es die beste Zeit, alles für die Silvester-Party zu besorgen. Feuerwerke in diversen Set-Angeboten gibt es zu Top-Preisen etwa bei Hofer. Sekt und Prosecco sind um bis zu 50 Prozent verbilligt.

1. Bilanz: Das waren die 10 Hits unterm Baum

Einen großen Trend erkennen die Experten bei der Analyse der Geschenke 2019: Bücher und Spiele sind absolut top (siehe Liste rechts), Handys rutschen hingegen im Ranking weit nach unten (nur 6 Prozent).

Einen absoluten Hit landete Thomas Brezina mit seinem ersten Roman für Erwachsene Liebesbrief an Unbekannt. Wer Kinder daheim hat, kommt an der Eiskönigin heuer kaum vorbei. Das Hörspiel ist nicht nur bei Amazon auf Nummer 1. Das Schloss, Puppen etc. sind auch der Renner.

Kabellos. Technik-Renner waren Airpods – kabellose Kopfhörer von Apple. Auch der Sporthandel meldet ein Umsatzplus von 4 Prozent (dank Kinderski und Winterausrüstung).