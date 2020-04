Shopping-Start am Samstag: Corona-Rabatte bis - 70 Prozent

Wien. Nach fast sieben Wochen Corona-Shutdown gehen ab Samstag die Shoppingcenter wieder in Vollbetrieb und alle großen Geschäfte können ebenfalls wieder öffnen. Der Startschuss fällt jetzt also auch für die Möbelhäuser, die großen Elektronik- und Textilketten. So läuft das Shopping-Comeback:

Die letzten Vorbereitungen in den Einkaufszentren laufen auf Hochtouren. „Wir haben in den letzten Wochen alles intensiv gereinigt, das Center ist blitzblank geputzt – Sie werden hier keine Bakterie finden“, sagt Peter Schaider, Chef des Wiener Auhof Centers. Alle Filter in den Klimaanlagen wurden ausgetauscht. Bis Samstag folgt jetzt noch eine zusätzliche Feinreinigung.

Auch in den Spar SES Shopping Centern (u. a. Europark Salzburg, huma eleven Wien) ist alles für den Neustart bereit. „Wir haben unsere Hygienemaßnahmen trotz eines schon bisher sehr hohen Standards weiter forciert“, sagt Christoph Andexlinger, Head of Center Management und Corona-Krisenmanager der Spar-Einkaufszentren. „Beispielsweise werden Touchpoints wie Armaturen, Geländer- und Rolltreppengriffe, Bankomat-Tastaturen und Liftknöpfe noch häufiger als bisher gereinigt bzw. desinfiziert.“

Rabatt-Feuerwerk zum Shopping-Neustart

In den Allgemeinflächen der Einkaufszentren ist der 1-Meter-Abstand einzuhalten – dafür bieten die großen Malls ausreichend Platz.

Auch die Möbelhäuser und Elektronikmärkte sind gerüstet, um Mitarbeiter und Kunden bestmöglich zu schützen. Bei XXXLutz, Möbelix und Mömax gibt’s u. a. Desinfektionsmittel an vielen Stationen, Plexiglasvorrichtungen bei Beratungs-Punkten und Kassen. Ebenso bei kika und Leiner. Und: Die großen Ketten bringen zum Neustart ein Rabatt-Feuerwerk (s. rechts).

Rabatte bis 70 Prozent zum Comeback am 2. Mai

Am Samstag startet zur Wiedereröffnung der großen Geschäfte ein Schnäppchen-Feuerwerk von Gartenmöbeln bis Unterhaltungselektronik.

Möbel. „Das gab’s in unserer 75-jährigen Firmengeschichte noch nie“, sagt XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger. „Alle für die letzten fast 7 Wochen geplanten Aktionsartikel müssen dringend abverkauft werden.“ Besonders betrifft das Gartenmöbel. Hier winken bis minus 70 %. Top-Schnäppchenpreise gibt’s auch bei kika und Leiner.

„Das gab’s in unserer 75-jährigen Firmengeschichte noch nie“, sagt XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger. „Alle für die letzten fast 7 Wochen geplanten Aktionsartikel müssen dringend abverkauft werden.“ Besonders betrifft das Gartenmöbel. Hier winken bis minus 70 %. Top-Schnäppchenpreise gibt’s auch bei kika und Leiner. Elektronik. Fernseher, Computer, Handys: Bei MediaMarkt und Saturn fallen die Preise zur Eröffnung.

Fernseher, Computer, Handys: Bei MediaMarkt und Saturn fallen die Preise zur Eröffnung. Mode. Die Textilketten haben die Frühjahrsmode liegen – hier warten jetzt Top-Sonderangebote.

Supermärkte länger geöffnet

Die Lebensmittelketten kehren ab 2. Mai zu den gewohnten Öffnungszeiten zurück.

Salzburg. Die österreichweit 1.500 Spar-, Eurospar-, Interspar- und Maximarkt-Standorte kehren ab Samstag zu den vor der Krise gewohnten längeren Öffnungszeiten zurück (Info: www.spar.at/standorte). Die Interspar-Märkte sind ab 2. Mai unter der Woche bis mindestens 20 Uhr und samstags bis 18 Uhr offen. Auch bei Rewe (Billa, Merkur, Bipa, Penny) gelten ab 2. Mai wieder die üblichen Öffnungszeiten.

Die Dos & Don’ts beim Shoppen

ÖSTERREICH beantwortet die wichtigsten Fragen zu den neuen Einkaufsregeln.

1. Muss ich im Shoppingcenter Maske tragen? Jein. In Allgemeinflächen und Gängen nicht, aber in allen Geschäften herrscht wie schon in ­Supermärkten und kleinen Shops Maskenpflicht.

2. Gibt es Gratis-Masken in den Einkaufszentren? Teilweise ja. Die Spar-Shoppingcenter etwa geben bei Bedarf Gratis-Masken aus. Auch die Möbelriesen XXXLutz, kika und Leiner haben Gratis-Masken für die Kunden parat.

3. Welche Abstandsregeln gelten beim Einkaufen? In den Allgemeinflächen der Shoppingcenter ist ein Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Das gilt auch in den Geschäften selber. Um die Kunden dabei zu unterstützen, wurden etwa in den Kassenbereichen Markierungen angebracht.

4. Gibt es eine Beschränkung der Kundenanzahl pro Geschäft? Ja. Ab 2. Mai gilt die Regel: ein Kunde pro 10 Quadratmeter (zuvor waren es 20 Quadratmeter). Die großen Shops haben deshalb meist Kontrollpunkte beim Eingang, um den Zutritt zu regulieren.

5. Welche Hygienemaßnahmen gibt es in den Shops? Alles, was viel berührt wird – etwa Rolltreppengriffe, Geländer, Bankomattastaturen, Liftknöpfe –, wird zwischendurch häufig gereinigt bzw. desinfiziert. Das gilt auch für Demonstrationsgeräte etwa in den Elektronikmärkten.

6. Wie laufen Beratungsgespräche mit Verkäufern ab? Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern sind an vielen Beratungspunkten Plexiglas-Scheiben montiert.

7. Gibt es fürs Bezahlen Regeln? Die Kunden werden gebeten, möglichst bargeldlos zu bezahlen – mit Bankomat- oder Kreditkarte.

8. Öffnen die Restaurants in Shoppingcentern und Möbelhäusern auch am 2. Mai? Nein, die Gastronomie öffnet dort auch erst am 15. Mai wieder.

Mc Drive öffnet fast alle Standorte

Ab 30. April sind 129 von 134 McDrives geöffnet. Auch Lieferservice in großen Städten.

Wien. McDonald’s ist seit 20. April mit 70 ausgewählten McDrive-Restaurants zurück – mit Donnerstag sind fast alle, nämlich 129 Standorte, wieder in Betrieb. Das Sortiment ist weiter leicht eingeschränkt; die Klassiker wie Big Mac, Cheeseburger & Co. sind aber zu haben. Das Lieferservice McDelivery ist mit 30. April in fast allen großen Städten wieder verfügbar. Im Mäci-Restaurant essen geht wieder ab 15. Mai.

A. Sellner