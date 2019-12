So viel verdient man in Österreich wirklich

Wien. Viele Betriebe im Einzelhandel müssen hart um Nachwuchs und Personal kämpfen. Liegt es womöglich auch am Geld? Denn die Zahl der Jobangebote steigt – die Bezahlung hinkt aber hinterher. Ein Gehalts-Check von Stepstone in Stellenanzeigen zeigt: Im Schnitt werden Verkäufern nur 2.131,85 Euro brutto angeboten, damit sind sie Schlusslicht im Geld-­Atlas (siehe Tabelle). Am meisten wird Ärzten mit 5.257,92 Euro im Monat versprochen. Allerdings: Reale Gehälter sind oft höher, viele Arbeitgeber winken mit Überzahlungen.

Das wird im Schnitt gezahlt

Ärzte 5.257,92 €

Ingenieure 3.579,42 €

IT / Telekom 3.530,27 €

Vertriebsmitarbeiter 3.164,70 €

Personalwesen 3.114,21 €

Rechnungswesen 2.938,30 €

Marketing / PR 2.865,86 €

Techniker 2.588,76 €

Arzthelfer / Pflege 2.181,40 €

Verkäuferin (Einzelhandel) 2.131,85 €