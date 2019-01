"Vegane Rollenspiele": Heute.at-Chefin geht

Paukenschlag bei der Gratiszeitung "Heute": Nach fast acht Jahren in führender Position verlässt Co-Chefredakteurin Maria Jelenko-Benedikt Heute.at "auf eigenen Wunsch per Ende Januar 2019", wie es in einer Aussendung heißt.

Richtungsstreit in Redaktion

Hintergrund dürfte ein Richtungsstreit innerhalb der Redaktion sein. Die neue Schweizer Heute.at-Chefredakteurin Jaqueline Büchi, die der Heute-Redaktion vom Schweizer Mit-Eigentümer Tamedia vor die Nase gesetzt wurde, möchte das Portal völlig neu positionieren.

"Vegane Rollenspiele"

Dazu gab es unlängst einen Workshop in der Redaktion, wo den Mitarbeitern mittels eines "Rollenspiels" die neue Positionierung von Heute.at vorgestellt wurde. "Wir wollen leiwand werden" untermauert wurde diese Ansage mit dem Beispiel einer jungen Frau, in einer Bar im 6. oder 7. Bezirk, die zuvor beim Yoga war und Videos über vegane Bodybuilder schaut, so eine Sitzungsteilnehmerin über die neue Vorgabe der Positionierung. Mehrere Heute-Redakteure hätten daraufhin aus Protest den Raum verlassen.

Ab Februar 2019 übernimmt nun die Schweizer Chefredakteurin Jacqueline Büchi Heute.at.