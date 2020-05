Wolfgang Ecker neuer Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich

St. Pölten. Wolfgang Ecker ist neuer Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). Er wurde am Montag laut einer Aussendung im Wirtschaftsparlament in St. Pölten einstimmig gekürt. Ecker folgt auf Sonja Zwazl, die 20 Jahre lang an der WKNÖ-Spitze gestanden ist.

Die Einstimmigkeit sei "ein Auftrag, gemeinsam Themen anzugehen und Lösungen zu entwickeln", betonte der neue Präsident. "Gemeinsam die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten", laute die Devise. Ebenfalls einstimmig wurden Kurt Hackl und Thomas Salzer zu Vizepräsidenten ernannt. Nina Stift, Christian Moser und Thomas Schaden sollen bei der nächsten Präsidiumssitzung als Vizepräsidenten kooptiert werden.

Es sei angesichts von Corona zentral, "dass die Hilfen bei den Unternehmen ankommen", sagte Ecker. Es handle sich dabei um "Hilfen für uns alle. Jeder Euro, der in die Wirtschaft gesteckt wird, kommt wieder zurück".

Die WKNÖ stellt ihre künftige Arbeit unter das Motto "Zukunft.Gemeinsam.Unternehmen". Ein zentraler Punkt sei, die Serviceleistungen noch stärker auf den Bedarf der Unternehmen hin auszurichten.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) drückte die Überzeugung aus, "dass wir durch eine gute und intensive Zusammenarbeit noch enger zusammenrücken und damit der Wirtschaftsstandort Niederösterreich gestärkt aus der Krise hervorgehen kann". Angesichts der Coronakrise hatten sich die im Wirtschaftsparlament vertretenen Fraktionen im Vorfeld der Sitzung auf eine eingeschränkte Delegiertenzahl und einen gestrafften Ablauf verständigt.