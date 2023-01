A1 versorgt die Tiroler Glungezerhütte mit 5G und bietet kostenloses WLAN im hochalpinen Raum auf 2.600 Metern.

Die Glungezerhütte ist die höchstgelegene Schutzhütte des Alpenvereins Sektion Hall/Tirol. Die Hütte mit einer Sommer und Wintersaison liegt auf einer Seehöhe von 2.610 Metern und bietet Wanderern, Bergsteigern und Skitourengehern Übernachtungsmöglichkeiten in den Tuxer Alpen.

5G bringt Sicherheit für Wanderer, Bergsteiger und Einsatzkräfte

Mit der Anbindung an das A1 5G Netz über den rund 17 Kilometer entfernten A1 Sender Pillberg erhalten die Gäste der exponierten Schutzhütte nun die Möglichkeit ihre Smartphones auch im Hochgebirge optimal einzusetzen, etwa wenn es darum geht, ihr digital Routen zu planen, den digitalen Kompass einzusetzen, Wetterwarnungen zu erhalten oder mit Rettungskräften zu kommunizieren. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, das kostenlose WLAN der Hütte zu nutzen.

Romed Giner, 1. Vorsitzender des Alpenverein Hall in Tirol: „Mit 5G haben wir Datenraten von über 100 Mbit/s auf über 2.600 Metern. Damit können wir uns nun auf eine schnelle und stabile Internetanbindung verlassen, die für die moderne Bewirtschaftung der Glungezerhütte notwendig ist. Aber auch Wanderer und Bergsteiger profitieren, denn in der Kommunikation mit Rettungskräften ist eine optimale 5G-Versorgung und Netzabdeckung manchmal lebensrettend. A1 als langjähriger Partner und das Netz mit der größten Versorgungsbreite ist für uns die perfekte Kombination.“

A1 und Alpenverein starten 5G Projekt im Hochgebirge

A1 CEO Marcus Grausam über das 5G Projekt in den Alpen: „Der A1 5G Ausbau schreitet in Höchsttempo voran. Mehr als 4.400 Sender versorgen mehr als 77% der Bevölkerung mit 5G - in den Städten, in ländlichen Gemeinden und nun auch im Hochgebirge. Wir freuen uns sehr über die langjährige und gute Zusammenarbeit mit dem Alpenverein, denn es ist uns wichtig, das 5G Netz auch für all jene zu optimieren, die sich auf den Bergen auf ein hoch zuverlässiges Netz verlassen.“



