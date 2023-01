Wussten Sie, dass die meisten Bankomaten in Österreich ohne A1 nicht funktionieren?

Egal ob es um die Steuerung von Ampeln, die Flugsicherheit, das Speichern und Verarbeiten von Daten oder das sichere Arbeiten im Internet geht: A1 ist ein Garant für Sicherheit und Stabilität in unserem Land. Und Sicherheit hat viele Gesichter:

Digitale Zukunft dank Glasfaser

Das A1 Glasfasernetz ist das größte hochverfügbare Netz Österreichs. Es ist die Basis der meisten digitalen Anwendungen des Landes und sorgt mit seiner fast unbegrenzten Bandbreite damit auch für die Zukunftssicherheit des Wirtschaftsstandortes. A1 investiert jedes Jahr rund 600 Mio Euro in den Ausbau dieses Netzes und wird allein heuer weitere rund 200.000 Haushalte an das Glasfasernetz anschließen. Damit werden noch mehr Österreicher:innen die Möglichkeit haben, flexibel von zu Hause zu arbeiten, die neuesten Entertainment-Trends auszuprobieren oder ihr Haus in ein Smart-Home zu verwandeln.

Damit sorgt A1 dafür, dass Österreich mit Sicherheit einen weiteren Schritt in Richtung einer digitalen Zukunft gehen kann.

Sicherheit im Internet

Aber auch die rein praktischen Aspekte von Sicherheit sind ohne A1 nicht denkbar: Sei es durch den Einsatz weit fortgeschrittener Technologien, die durch das laufenden Scannen des Internets private und geschäftliche Nutzer:innen davor bewahren, auf bösartige Seiten im Internet zu stoßen oder auch die punktgenau Beratung von Unternehmen beim Aufbau ihrer Sicherheits-Infrastruktur.

Denn eines ist klar: Das Internet ist nicht nur ein virtueller Ort voller Möglichkeiten, es lauern auch Gefahren in ihm, die so vielfältig sind, dass man sie kaum alle vermeiden kann.

Rechenzentren bieten Ausfallsicherheit

Sicherheit ist aber auch im Umgang mit Daten das oberste Gebot: Deshalb betreibt A1 eine Reihe an Rechenzentren, die sich gegenseitig absichern und so höchste Sicherheit, Hochverfügbarkeit und Effizienz vereinen. Dieser Rechenzentrums-Verbund bietet Österreichs Unternehmen höchste Ausfallssicherheit und die Gewissheit, dass ihre Daten gut aufgehoben sind.

A1 macht mehr. Wir übernehmen Verantwortung um die Zukunft Österreichs nachhaltig zu gestalten. Mit einem Investitionsvolumen von mehr als 2 Milliarden EUR in den vergangenen 5 Jahren sorgen wir für einen sicheren Wirtschaftsstandort und Arbeitsplätze. Und natürlich für mehr Lebensqualität und die besten und schnellsten Verbindungen.