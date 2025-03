Admin By Request und Nico Hülkenberg bilden starke Allianz

Admin By Request, der dänische Spezialist für Cybersicherheit mit Sitz in Aalborg und zahlreichen Niederlassungen weltweit, bleibt auch in den kommenden Jahren präsent im Top-Motorsport. Mit dem deutschen Formel 1-Fahrer Nico Hülkenberg vom Team Kick Sauber wurde jetzt eine mehrjährige Zusammenarbeit vereinbart. Dieses Agreement folgt auf eine erfolgreiche zweijährige Kooperation mit dem ehemaligen F1-Fahrer Kevin Magnussen, der aktuell für BMW M Motorsport in der FIA World Endurance Championship startet.

Admin By Request CEO Lars Sneftrup Pedersen kommentiert: "Mit Kevin Magnussen als unserem Partner während der letzten Jahre waren wir sehr zufrieden. Das Formel 1-Engagement mitsamt seiner riesigen Reichweite und den Netzwerken hat uns viele Türen geöffnet. Und während wir mit Kevin auch auf der Langstrecke weiter zusammenarbeiten, wollten wir unbedingt auch in der Formel 1 weiter engagiert bleiben. Nico Hülkenberg haben wir in den beiden vergangenen Jahren sehr gut kennen und schätzen gelernt - die jetzt vereinbarte Kooperation lag also quasi auf der Hand."

Und weiter: "Nico passt perfekt zu uns - als Mensch und als Athlet. Ein hervorragender Fahrer und gleichzeitig ein absoluter Teamplayer. Mit Nico steigen wir richtig ein in den deutschen Markt, er ist der ideale Botschafter für Admin By Request. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und dem gesamten Kick Sauber Team."

Nico Hülkenberg sagt: "Ich freue mich auf diese neue Partnerschaft als Markenbotschafter mit einer der besten Firmen für Cybersicherheit weltweit. In der Formel 1 ist Vertrauen enorm wichtig: Vertrauen zu Dir selbst, zu Deinem Equipment und vor allem zu Deinem Team. Genauso ist es auch bei der Cybersicherheit, diesem rasant wachsenden Markt. Gemeinsam werden wir an der Erfolgsgeschichte von Admin By Request weiterschreiben."

Das Admin By Request Logo wird in der aktuellen Saison auf Nicos Helm und Rennanzug zu sehen sein. Darüber hinaus werden die Fans ihn auf der internationalen Messe für IT-Security, der It-Sa im Oktober in Nürnberg treffen können. Dort wird er als einer der Headline Speakers der Veranstaltung sprechen und am Stand von Admin By Request präsent sein. Motorsportfans können Nicos F1-Saison mit Updates, Bildern und exklusivem Content auch auf den social media Plattformen von Admin By Request verfolgen, LinkedIn, Facebook, Instagram und X.

Über Admin By Request

Admin By Request ist eine cloudbasierte Lösung des Privileged Access Managements (PAM), die es Unternehmen ermöglicht, die lokalen Administratorenrechte der Nutzer zu verwalten und zu kontrollieren, ohne die Produktivität der Endnutzer zu beeinträchtigen. Das Unternehmen wurde von dänischen Technologieunternehmern mit der Grundidee gegründet, einfachere Management-Tools für Administratoren zu schaffen. Admin By Request hat Niederlassungen in den USA - San Francisco, Chicago, New York, wie auch in England, Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Spanien, Benelux, Neuseeland, Thailand und den drei skandinavischen Ländern Dänemark, Schweden und Norwegen. Mehr als 10.000 Firmen in über 160 Ländern nutzen die Software-Lösungen von Admin By Request. https://www.adminbyrequest.com