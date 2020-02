Corona lässt Börsen weltweit verrückt spielen

Die Wiener Börse ist am Montagvormittag schwer unter Druck geraten. Der Leitindex ATX brach gegen 9.45 Uhr um 3,35 Prozent auf 3.043,92 Punkte ein. Das europäische Börsenumfeld tendierte ebenfalls im tiefroten Bereich.

Der Euro-Stoxx-50 lag 3,10 Prozent im Minus, der deutsche Leitindex DAX gab um 3,30 Prozent nach. Chinas Präsident Xi Jinping hat in der Nacht auf Montag seine Landsleute auf einen wirtschaftlichen Rückschlag angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eingestellt. Außerdem hat der Internationale Währungsfonds (IWF) nun seine Wachstumsprognose für China gesenkt.

Video zum Thema Coronavirus könnte Konjunktur dämpfen

Coronavirus

In Europa war am Vorabend der Personenverkehr zwischen Österreich und Italien über die Brennergrenze einige Stunden eingestellt worden. Hintergrund war der Verdacht auf zwei Fälle von Coronavirus in einem Zug von Venedig nach München, der sich jedoch nicht bestätigte.

Im ATX rutschten die Aktien des Luftfahrtzulieferers FACC mit einem Minus von über sechs Prozent ans Indexende ab. Titel mit Bezug zur Luftfahrtbranche zeigten sich europaweit schwach, da diese vom Coronavirus besonders betroffen sein dürfte. Die Anteilsscheine der AT&S lagen knapp fünf Prozent im Minus. Der Leiterplattenhersteller hat drei Werke in China.

voestalpine verliert 5%

Unter den weiteren größten Verlierern waren vor allem Werte aus konjunktursensibleren Branchen wie voestalpine (minus 5,17 Prozent auf 21,26 Euro) und Porr (minus 4,01 Prozent auf 16,26 Euro). Bei den Bankaktien verloren die Raiffeisen-Titel 4,16 Prozent auf 20,75 Euro und die Anteilsscheine der Erste Group 3,76 Prozent auf 33,26 Euro.

Kursgewinner gab es im ATX keine. Mit CA Immo lag selbst der Wert, der sich noch am besten hielt, über ein Prozent im Minus. Die Titel des Immobilienkonzerns verloren 1,22 Prozent auf 40,50 Euro.

Der ATX Prime notierte bei 1.538,69 Zählern und damit um 3,30 Prozent oder 52,44 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich sämtliche 38 Titel mit tieferen Kursen. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 1.144.196 (Vortag: 488.447) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 25,744 (13,56) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

Kurseinbruch an der Börse Mailand