Benko verkauft ''Apple-Haus'' in Wien um 95 Mio. Euro

René Benkos Signa hat Haus in Kärntner Straße 11 an einen oberösterreichischen Industriellen verkauft.

Wien. Prominenter Immobilien-Deal in der Wiener City: Das Gebäude in der Kärntner Straße 11, in dem sich im Erdgeschoß der einzige Apple-Shop in Österreich befindet, hat den Besitzer gewechselt. Und zwar um stolze 95 Mio. Euro, wie das Magazin Gewinn berichtet. Mit diesem Preis handelt es sich um die bislang größte Immo-Transaktion des heurigen Jahres.

31.000 €/m2. Verkäufer ist die Signa-Gruppe des Tiroler Immo-Investors René Benko. Mit dem Deal wurde ein neuer Rekord erreicht: Der Quadratmeterpreis von 31.000 Euro ist der höchste, der für eine Wiener Innenstadt-Immobilie je erzielt wurde.

Gekauft wurde das mehrstöckige Haus von der JR Investment GmbH, hinter der eine Privatstiftung des Industriellen Josef Rainer steht. Der oberösterreichische Unternehmer hatte 2017 seinen 50-%-Anteil an der Technologiefirma B&R um kolportierte 900 Mio. Euro an den Schweizer ABB-Konzern verkauft. Seither investiert Rainer laut Gewinn immer wieder in Immobilien in Bestlagen.