Jetzt bietet auch Lidl Jobs für Kika/Leiner Mitarbeiter

Gestern wurde bekannt, dass die Möbelkette Kika/Leiner 1.900 Mitarbeiter kündigen wird.

Der neue Eigentümer des operativen Geschäfts der angeschlagenen Möbelkette Kika/Leiner wird 23 von 40 Standorten per Ende Juli schließen und 1.900 von 3.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kündigen, wie am Dienstag bekannt wurde. Gestern kündigte Spar an, Mitarbeitern von kika/Leiner Jobs anzubieten – oe24 berichtete. Jetzt gab die Supermarktkette Lidl bekannt, dass auch sie Kika/Leiner Mitarbeitern Jobs anbietet.

"Wir sind immer auf der Suche nach guten und motivierten Mitarbeiter:innen. Selbstverständlich steht den ehemaligen Mitarbeiter:innen von kika/Leiner die Tür bei uns offen. Alle Interessierten können sich ganz einfach und unbürokratisch auf unserer Homepage unter https://karriere.lidl.at bewerben", schreibt der CEO von Lidl Österreich, Alessandro Wolf, in einer Aussendung.

Lidl Österreich sei seit 25 Jahren ein zuverlässiger Arbeitgeber und habe sich als einer der führenden Lebensmittelhändler in Europa etabliert und bietet eine Vielzahl von Jobs in Filialen, den drei Logistikzentren und der Zentrale in Salzburg, so Wolf.