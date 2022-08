Magenta-Chef Andreas Bierwirth wechselt ab 1. Oktober zur Erste Group.

Gemeinsam mit Erste-CEO Willibald Cernko soll Bierwirth zunächst das Privatkundengeschäft leiten. Nach einer mehrmonatigen Einarbeitungsphase sei geplant, dass der Manager dann als Chief Retail Officer (CRO) in den Vorstand berufen werde, teilte die Großbank mit Sitz in Wien am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Bierwirth begann 2002 seine Karriere mit der Etablierung der Germanwings als Low-Cost-Airline. Nach einem Zwischenstopp als Leiter des Miles & More-Programms der Lufthansa wechselte er im Jahr 2008 in den Vorstand der AUA. Seit September 2012 ist er Vorsitzender der Geschäftsführung von T-Mobile Austria, heute Magenta Telekom.