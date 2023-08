Als hätte der ORF mit der Politik nicht schon genug Probleme – jetzt sorgt ein Ö3-Gewinnspiel für einen Mega-Skandal.

Der staatliche Pop-Sender will mit einem – eindeutig alle Grenzen eines öffentlich-rechtlichen Senders übersteigenden – Gewinnspiel offenbar seine dramatischen Hörer-Verluste aus dem letzten Radio-Test kompensieren und die private Konkurrenz – insbesondere Kronehit - schädigen.

Große Aufregung

Gemeinsam mit der Handelskette Billa spielt Ö3 ein Gewinnspiel, bei dem in wenigen Tagen für 70 Hörer Jahres-Einkäufe zu je 5.000 Euro verlost werden – in Summe verspielt Ö3 als Gebühren-Sender also unglaubliche 350.000 Euro. Mit dem Werbe-Beitrag, den Billa zusätzlich zahlen muss, macht die Aktion über 500.000 Euro aus. Damit fließt eine halbe Million (!) in eine eindeutig verbotene Schleichwerbung, die Ö3 verschämt als „Produkt-Platzierung“ bezeichnet.

Die Aktion ist insoferne medienpolitisch dramatisch, als sich ORF-General Weißmann bei der ORF-Reform erst vor Kurzem ausdrücklich verpflichtet hat, die Radio-Werbung – also die offiziellen Werbe-Spots – auf Ö3 einzuschränken. Jetzt kassiert der ORF auf diese Weise eine halbe Million Euro „schwarz“, blamiert damit auch Medienministerin Raab, die diese Werbe-Beschränkung allen „Privaten“ als großen Erfolg verkauft hat.

Nicht nur die private Konkurrenz fordert den sofortigen Stopp dieses offenbar gegen alle Regeln eines öffentlich-rechtlichen Senders verstoßenden Spiels, auch die Handels-Konkurrenz ist empört. Einhelliger Kommentar: „Hier findet eine Marktverzerrung durch nicht ausreichend gekennzeichnete Schleichwerbung für Billa statt, die nicht zulässig ist.“

Mehrere Handelskonzerne sind über die Bevorzugung von Billa so sauer, dass sie überlegen, ihre Werbung auf Ö3 im nächsten Jahr zu reduzieren oder sogar ganz auf die Privatsender zu verlegen.