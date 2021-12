oe24.TV im November stärkster News-Sender

Schon 1,6 Prozent Marktanteil bei 12-49-Jährigen.

Nächster Quoten-Erfolg für oe24.TV im Lockdown-Monat November: In der werberelevanten Zielgruppe der 12-49-Jährigen erreichte oe24.TV im November laut Teletest sensationelle 1,6 Prozent. Damit ist oe24.TV einmal mehr der mit Abstand stärkste News-Sender in Österreich und unter den Top 10 aller österreichischen Privatsender.

Bei allen TV-Zusehern (12+) lag der Marktanteil im November bei 1,44 Prozent, ein Plus von 46 Prozent gegenüber dem Vorjahr!

Pro Tag sahen im November bereits 427.900 Personen oe24.TV (NRW), um 50.000 mehr als noch im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Insgesamt schalteten im November mehr als 1,7 Millionen Österreicher oe24.TV ein (kumulierte Reichweite).

„Im news-starken November mit Lockdown, Impfpflicht-Ansage und Corona-Demos konnte oe24.TV mit dem top-aktuellen Live-Programm und den Breaking News einmal mehr überzeugen. oe24.TV berichtet kritisch, unabhängig und mit Verantwortung über die Corona-Krise und das aktuelle Nachrichtengeschehen. Genau das wissen unsere Seher und Werbekunden an oe24.TV zu schätzen. Diese Top-Quoten sind ein Ansporn für das Jahr 2022, in dem wir uns zum Ziel genommen haben, die 2-Prozent-Marke beim Marktanteil zu überspringen“, so oe24.TV-Geschäftsführer Niki Fellner.

