Jetzt ist es fix: Sebastian Kurz tritt im Februar 2022 seinen neuen Job als Global Strategist bei Peter Thiel in den USA an. Was über den Tech-Milliardär mit deutschen Wurzeln bekannt ist – und warum er einen emotionalen Bezug zu Österreich hat:

Schon länger wurde darüber spekuliert, dass Sebastian Kurz nach seinem Rücktritt einen Job in den USA annimmt. Nun hat es der Ex-Kanzler gegenüber oe24 bestätigt: Mit Februar 2022 tritt er seinen neuen Job als "Global Strategist" bei 'Thiel Capital' an. Sein künftiger Boss Peter Thiel ist Republikaner und Tech-Milliardär – sein Vermögen wird auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt. Kurz und Thiel sollen sich schon seit Jahren kennen. Als Kurz 2017 noch Außenminister war, trafen sich die beiden bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Damals postete Kurz ein Foto mit Thiel und schrieb dazu: "Großartig, Dich kennengelernt zu haben. Danke für die Möglichkeit." Paypal-Gründer und Facebook-Investor Thiel hatte als Investor schon seit jeher ein gutes Gespür: Gemeinsam mit Elon Musk und Informatiker Max Levchin gründete er 1998 den Online-Bezahldienst PayPal, wo er als CEO agierte. Mit seinen ersten Millionen, die er durch Paypal verdiente, wurde er 2004 der allererste Investor von Facebook – damals noch ein kleines unbekanntes Start-Up. Lesen Sie auch Jetzt fix: Kurz bekommt Job bei Trump-Berater Thiel Das Rätselraten hat ein Ende. Der ehemalige Kanzler heuert im neuen Jahr bei Trump-Spender und Facebook-Investor Peter Thiel als "Global Strategist" an. Sein Investment von rund 500.000 Dollar wandelte er früh in sieben Prozent Firmenanteile um und verkaufte diese beim Facebook-Börsengang 2012 um über eine Milliarde Dollar. Sein Vermögen investierte er in zahlreiche Unternehmen und Start-Ups (darunter AirBnB). Außerdem war Thiel im Jahre 2003 Mitbegründer von Palantir Technologies, einer inzwischen milliardenschweren Firma, die Datenanalyse-Software entwickelt, welche von der US-amerikanischen Regierung unter anderem für Geheimdiensttätigkeiten und die Terrorbekämpfung eingesetzt wird. Hochzeit in Wien Privat wurde Thiel 2007 in einem 'Blogwire'-Artikel als homosexuell geoutet. Gawker Media, Inhaber von 'Blogwire', ging nach der Klage durch Thiel bankrott. Inzwischen steht der Trump-Anhänger jedoch öffentlich zu seiner sexuellen Orientierung. Am Parteitag der Republikaner sprach er zu den Medien: "Ich bin stolz, homosexuell zu sein. Ich bin stolz, ein Republikaner zu sein. Vor allem bin ich stolz, Amerikaner zu sein!" 2017 heiratete Thiel seinen langjährigen Partner, den Finanzexperten Matt Danzeisen in Wien. Die beiden überraschten ihre Freunde, die dachte, sie wären auf eine 50-er Feier eingeladen. Stattdessen gaben sich die beiden in Österreichs Bundeshauptstadt das Ja-Wort. Verbindung zu Trump Schon als Student unterstützte Thiel die Republikaner, gründete sogar eine libertäre Wochenzeitung und schreib regelmäßig politische Essays. Der Investor ist Großspender von Donald Trump und spendete für seinen Wahlkampf satte 1,25 Millionen Dollar. Später war er als Trump-Berater tätig. Wie amerikanische Branchenmagazine berichten, stößt der Investor dafür in der sonst eher liberalen Tech-Community auf teils heftigen Widerstand, da er immer wieder gegen Einwanderung wettert – die Tech-Konzerne im Silicon Valley jedoch von ausländischen Arbeitskräften abhängig sind.