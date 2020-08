Die neue Stadtbank bietet urbanes Banking für Wien

„Raiffeisen ist in ganz Österreich die Bank vor Ort und für die Menschen im Ort. Dieses Erfolgsrezept haben wir nun für die Bundeshauptstadt urban übersetzt. Wir greifen am Wiener Markt an und wollen den Wienerinnen und Wienern zeigen, wie wir im Banking den Unterschied machen“, betont Martin Hauer, Vorstand der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.

Die Neupositionierung von „Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank“ baut auf drei Säulen auf: kompetenter Beratung, einem einheitlichen Filial-Auftritt und digitalen Angeboten. Wichtig ist – das hat die Analyse internationaler „best practice“-Modelle gezeigt – die konsequente Vernetzung aller Kanäle. Es geht darum, Top-Service und Top-Qualität in allen Bereichen zu bieten.

Hauer erklärt den Anspruch wie folgt: „Entscheidend für uns ist, dass Kunden bei uns keine Nummern sind, sondern jeder nach seinen individuellen Bedürfnissen betreut wird – egal, ob in der Filiale, telefonisch oder digital.“ Speziell die Corona-Krise habe nochmals gezeigt, wie wichtig der persönliche Aspekt und ein Bankberater des Vertrauens ist. Die Stadtbank ist damit ein fixer Anlaufpunkt für Kunden in den Bezirken.

© Bruno Klomfar

Filialen als „Drehscheiben im Bezirk“

Um dem Megatrend zu begegnen, investiert Raiffeisen Wien rund 20 Millionen Euro in die Neugestaltung seiner Standorte. „Wir wollen, dass unsere Filialen ein finanzielles Zuhause für die Wienerinnen und Wiener ist“, so Hauer. Darüber hinaus sollen diese – sobald es die Situation mit Corona erlaubt – zu „Drehscheiben“ im Grätzel werden, „wo man zusammenkommt, miteinander kommuniziert und der einen oder anderen lokalen Initiative Räume zur Verfügung stellen kann.“

Hauer: „Wir sind davon überzeugt, dass man gute Bankberatung nur machen kann, wenn man sich für die Menschen im Bezirk interessiert, ihre Bedürfnisse kennt, um sie entsprechend betreuen zu können.“ Die Stadtbank-Filialen werden so zu Schnittstellen aus persönlicher und digitaler Bankenwelt – mit einem optisch erstmals einheitlichen Auftritt für ganz Wien.

Stadtbank ist „das finanzielle Zuhause“



„Die Welt ist komplex genug, das sollten also nicht auch noch die Bankgeschäfte sein. In unseren Filiale findet man sich sofort zurecht – und fühlt sich gleichzeitig wohl“, sagt Hauer über das Erscheinungsbild. Man habe einerseits für Klarheit bei den Abläufen gesorgt, andererseits mit warmen Farben und moderner Einrichtung eine einladende Atmosphäre geschaffen: „Ganz im Sinne des finanziellen Zuhauses.“

Inhaltlich folgt die Neupositionierung der Stadtbank einer klaren Spezialisierung: In den Regionalzentren finden Kunden die geballte Kompetenz für komplexe Finanzierungen oder Veranlagungen. Die Bezirksbanken sind Anlaufstelle für tägliche Bankgeschäfte. Hinzu kommt ein erweitertes Private-Banking-Angebot, das einer breiteren Zielgruppe zugänglich gemacht werden soll.