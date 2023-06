Fed legt Zinspause ein: Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent unverändert

US-Fed lässt Leitzins wie erwartet bei 0 bis 0,25 Prozent Die US-Notenbank (Fed) hat ihren Leitzins wie erwartet nahe Null Prozent belassen. Der Zielsatz für Tagesgeld ("Federal Funds Rate") liege weiterhin in einer Spanne von Null bis 0,25 Prozent, teilte die Federal Reserve (Fed) am Mittwochabend in Washington mit.