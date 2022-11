Welche wirtschaftlichen Auswirkungen bringen geopolitische Entwicklungen mit sich? Das und mehr wurde im Rahmen des „Konjunktur- und Finanzmarktausblicks“ von Raiffeisen NÖ-Wien beantwortet.

Rund 150 Unternehmen nahmen an der Veranstaltung im Raiffeisenhaus Wien teil, die mit WIFO-Chef Gabriel Felbermayr einen hochkarätigen Experten hatte. Für den Wirtschaftsforscher stehen aktuell aufgrund der negativen Realzinsen alle Zeichen auf Investieren. Wachstumsraten in der Höhe von sechs Prozent, wie sie im 2. Quartal 2022 verzeichnet werden konnten, bezeichnet Felbermayr jedoch als „Nostalgie“. Seine Prognose zeichnet eine schwache Konjunkturerholung über die nächsten drei Jahre: „Bis 2026 wird das Wirtschaftswachstum gedämpft bleiben. Die Wachstumsraten werden deutlich kleiner ausfallen und unter zwei Prozent liegen.“

Auf die Frage nach der Resilienz der österreichischen Wirtschaft betonte Felbermayr: „Die Unternehmen haben in der Pandemie Rücklagen gebildet und starteten heuer aus einer Situation der Stärke heraus. Mit diesem Schwung wird das zweite Halbjahr gut zu meistern sein.“

Heimische Wirtschaft ist resilient

Weniger Vertrauen in die ökonomische Entwicklung haben jedoch die heimischen Konsumenten. „Aufgrund der hohen Inflation sind die Erwartungen der Konsumenten an die wirtschaftliche Entwicklung weit pessimistischer als jene der Unternehmen,“ so Felbermayr, der jedoch zugleich relativiert: „Die Menschen konsumieren aktuell trotz hoher Verbraucherpreise weiter.“

Im Juli 2022 reagierte die EZB auf die Teuerungswelle und erhöhte erstmals seit elf Jahren die Zinsen im Euroraum. „Die Notenbanken weltweit gehen nun weiter aggressiv gegen die hohe Inflation vor,“ so RLB NÖ-Wien-Chefvolkswirtin Sylvia Hofbauer, die im Zuge der Veranstaltung die Finanzmärkte beleuchtete.

Investitionen in Energie-Effizienz

Die RLB NÖ-Wien konnte in den ersten sechs Monaten eine gestiegene Nachfrage nach Krediten verzeichnen. „Wir sehen aktuell nicht, dass die Zinsschritte Unternehmen bei ihren Finanzierungsentscheidungen beeinflussen,“ berichtet Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und verantwortlich für das Kommerzkundengeschäft der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Vor allem ökologische Investitionen stünden – nicht zuletzt aufgrund der enormen Energiepreisverwerfungen – auf der Agenda der Betriebe. Karl: „Wir begleiten Unternehmen auf ihrem Weg in Richtung Klimaneutralität und bringen unsere Expertise auch als Mitglied der neu gegründeten Informationsplattform ´Energieforum Österreich´ ein.“

Was das Stimmungsbarometer bei den heimischen Unternehmen betrifft, ortet Karl keinen Pessimismus: „In unseren Beratungsgesprächen nehmen wir wahr, dass Unternehmerkunden vorsichtig sind. Dass Unternehmen jedoch eine Notbremsung durchführen, ist nicht erkennbar.“ Betriebe würden derzeit vor allem auf höhere Lagerbestände achten, um die Produktions- und Lieferfähigkeit zu sichern. Dies sei auch an der steigenden Ausnützung der Betriebsmittelfinanzierungen erkennbar.