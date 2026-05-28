BIPA startet Podcast über Frauengesundheit

In „Ehrlich gesagt“, dem neuen BIPA-Podcast, spricht Christl Clear, die bekannte Wiener Influencerin, Autorin und Moderatorin, offen über Menstruation, Hormone, Endometriose und Tabus rund um Frauengesundheit.

Der heimische Drogeriehändler BIPA erweitert seine Initiative rund um Frauengesundheit und startet mit „Ehrlich gesagt“ einen neuen Podcast. Gemeinsam mit Influencerin, Autorin und Unternehmerin Christl Clear will das Unternehmen Themen sichtbar machen, über die noch immer zu selten offen gesprochen wird. „Frauengesundheit ist persönlich, komplex und trotzdem universell – und wurde viel zu lange nicht laut genug besprochen. Das ändert sich jetzt. Mit ‚Ehrlich gesagt‘ zeigen wir: Kein Thema ist zu heikel, keine Erfahrung zu unwichtig“, betont Christl Clear.

© BIPA

Christl Clear bringt Tabuthemen ins Gespräch

Sie beschäftigt sich seit Jahren öffentlich mit Themen wie Body Neutrality, weiblicher Selbstbestimmung und Frauengesundheit. Als Moderatorin von „Ehrlich gesagt“ führt sie gemeinsam mit Expert durch die ersten fünf Episoden. Der Podcast ist ab sofort auf Spotify und YouTube verfügbar und widmet sich gesellschaftlich relevanten Fragen rund um weibliche Gesundheit, mentale Belastungen und medizinische Aufklärung.

Diese Themen stehen im Mittelpunkt

Die Podcast-Reihe behandelt unter anderem Menstruation, Zyklusgesundheit, Hormone sowie deren Auswirkungen auf mentales Wohlbefinden und neurologische Prozesse. Auch Fragen rund um Menstruationsprodukte werden diskutiert. Besonderes Augenmerk liegt zudem auf Erkrankungen wie Endometriose, Adenomyose, Zysten und Myomen. Eine weitere Folge beschäftigt sich mit hartnäckigen Mythen und gesellschaftlichen Tabus rund um Frauengesundheit. Zu den Expert zählen unter anderem Sandra Langschwert, Zyklus-Mentorin und Gründerin von imZyklus, sowie Neurowissenschafterin Sibel Ada.

BIPA will mehr Aufklärung schaffen



Für BIPA ist der Podcast Teil einer langfristigen Initiative, die Offenheit und verlässliche Information fördern soll. „97 Prozent unserer Mitarbeiter sind Frauen und auch der Großteil unserer Kund – Frauengesundheit liegt uns daher ganz besonders am Herzen. Wir begleiten Frauen seit Jahrzehnten in ihrem Alltag und kennen den Bedarf an verlässlicher Information zu diesem Thema. Mit dem Podcast ‚Ehrlich gesagt‘ geben wir den Themen eine Stimme, denn wer offen spricht, kann auch besser für sich sorgen“, erklärt BPA Geschäftsführerin Margit Reisinger. www.bipa.at/cp/ehrlichgesagt







Podcast ab sofort online verfügbarDer Podcast „Ehrlich gesagt“ von BIPA ist seit heute auf Spotify und YouTube abrufbar Ehrlich gesagt, sind Regelschmerzen nicht normal - Ehrlich gesagt | Podcast on Spotify



Mit dem Format will das Unternehmen einen Beitrag dazu leisten, Frauengesundheit stärker in die gesellschaftliche Mitte zu rücken und Betroffenen fundierte Informationen zugänglich zu machen.